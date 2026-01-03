Impacto y tensión entre los venezolanos en España tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela

El ataque de Estados Unidos en Venezuela y la detención del presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense ha provocado un fuerte impacto emocional en la comunidad venezolana repartida por todo el mundo.

En España, donde reside una de las mayores comunidades del país sudamericano, la reacción ha sido inmediata, especialmente en Madrid.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a comienzos de 2025 vivían en España más de 400.000 ciudadanos venezolanos, de los cuales alrededor de 200.000 están empadronados en la capital.

Desde primera hora de este sábado, muchos de ellos permanecen pendientes de sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, intentando contactar con familiares en Venezuela y seguir la evolución de los acontecimientos a través de redes sociales y medios internacionales.

Miedo y preocupación entre el exilio venezolano

España es uno de los países europeos que acoge al mayor número de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años.

En estas horas, la principal sensación es la de inquietud.

"Hay cortes de comunicación y mucha desinformación. No sabemos qué es cierto y qué no", explica una venezolana residente en Madrid.

La preocupación por la seguridad de familiares y amigos en Venezuela se mezcla con el temor a una escalada del conflicto y a sus posibles consecuencias humanitarias.

Concentraciones frente al Consulado de Venezuela

Durante la jornada se han registrado concentraciones de ciudadanos venezolanos en distintas ciudades españolas.

En Madrid, varios grupos se han reunido frente al Consulado de Venezuela.

Algunos manifestantes han expresado su esperanza ante un posible cambio político en el país y aseguran que regresarían si se produjera la caída del actual Gobierno.

"Estamos entre la euforia y la cautela", señalaba una de las asistentes.

A pesar de ello, el ambiente ha estado marcado por la emoción y la tensión.

Protestas a favor y en contra de la intervención

La situación también ha generado división.

En Tenerife, donde reside una amplia comunidad venezolana, simpatizantes del chavismo se han manifestado convocados por la Plataforma Bolivariana Canaria.

Bajo el lema "Fuera yanquis de Venezuela y el Caribe", han mostrado su rechazo a cualquier tipo de intervención extranjera.

La protesta ha vivido momentos de tensión cuando opositores al régimen se han acercado para increpar a los manifestantes, lo que ha obligado a reforzar la presencia policial.

Mientras tanto, la comunidad venezolana en España sigue pendiente de confirmaciones oficiales, atrapada entre la esperanza, el miedo y la incertidumbre sobre el futuro de su país.

