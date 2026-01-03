Del choque diplomático a la ofensiva militar: la escalada histórica entre Estados Unidos y Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela ha estado marcada durante décadas por la desconfianza, las sanciones y los choques políticos.

Desde la llegada del chavismo al poder a finales del siglo XX, Washington y Caracas han mantenido una relación tensa, agravada por acusaciones mutuas de injerencia, violaciones de derechos humanos y vínculos con el narcotráfico.

Sin embargo, la crisis abierta desde 2025 ha supuesto el mayor deterioro bilateral en lo que va de siglo y ha desembocado en una intervención militar sin precedentes recientes en la región.

Antecedentes: una relación históricamente conflictiva

Estados Unidos ha intervenido militarmente en América Latina en varias ocasiones a lo largo de los últimos 75 años.

La actual crisis con Venezuela se convierte en la sexta intervención de este tipo y la primera del siglo XXI, según fuentes oficiales.

A diferencia de episodios anteriores, Washington ha justificado sus acciones en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, mientras Caracas lo interpreta como un intento directo de cambio de régimen.

Agosto de 2025: el inicio de la escalada

La tensión se dispara en agosto de 2025, cuando la Administración de Donald Trump duplica hasta los 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo.

Días después, Washington autoriza el uso de la fuerza contra carteles latinoamericanos y despliega unos 4.000 efectivos en el Caribe, frente a las costas venezolanas.

Caracas responde denunciando una amenaza directa a su soberanía y moviliza miles de militares en zonas fronterizas, mientras Estados Unidos designa al denominado ‘Cartel de los Soles’ como organización terrorista y amplía las sanciones contra el entorno del presidente venezolano.

Septiembre–octubre: ataques a narcolanchas y presión internacional

En septiembre comienzan los primeros ataques contra embarcaciones que EE. UU. vincula al narcotráfico.

Entre septiembre y diciembre, Washington bombardea decenas de supuestas narcolanchas y confisca buques petroleros sancionados.

Venezuela denuncia que se trata de acciones militares encubiertas y lleva el conflicto al Consejo de Seguridad de la ONU, mientras países como Cuba expresan su preocupación y otros, como México, Brasil y Colombia, ofrecen mediación.

Noviembre–diciembre: despliegue masivo y advertencias

La llegada de un portaaviones estadounidense al Caribe, las alertas a la aviación civil y la suspensión de vuelos internacionales elevan la tensión a niveles inéditos.

Trump advierte públicamente de posibles ataques dentro de territorio venezolano y confirma contactos telefónicos con Maduro, sin que trasciendan avances diplomáticos.

Enero de 2026: ataques directos y un anuncio explosivo

El 3 de enero de 2026, tras una serie de bombardeos contra infraestructuras militares estratégicas en Caracas y otros puntos del país, Donald Trump afirma que Estados Unidos ha ejecutado "con éxito” una operación a gran escala.

Imágenes del momento de los bombardeos | Redes sociales

Según el presidente estadounidense, Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados y evacuados por vía aérea, una afirmación que el Gobierno venezolano no ha confirmado oficialmente y que ha sacudido el tablero político internacional.

La crisis abre ahora un escenario incierto en Venezuela y en toda la región, con la comunidad internacional pendiente de una posible escalada mayor o de una salida diplomática que ponga fin a meses de confrontación.