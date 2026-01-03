Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATAQUES EEUU VENEZUELA

Estos son los lugares que Estados Unidos ha atacado en Venezuela

El Gobierno venezolano ha denunciado ataques en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

El barrio de Petare, en Caracas, capital de Venezuela

Lola Márquez Romero
Publicado:

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos contra distintos puntos del país, tanto civiles como militares. Según el Ejecutivo venezolano, las acciones se han producido en la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, lo que ha calificado como una "gravísima agresión militar contra el territorio y la población venezolana".

Explosiones y vuelos militares en Caracas

Durante la madrugada, numerosos habitantes de Caracas han asegurado haber escuchado fuertes explosiones en diferentes zonas de la ciudad. Testigos también han señalado el sobrevuelo de varios aviones y ruidos compatibles con disparos, lo que ha generado alarma entre la población.

Medios locales y usuarios en redes sociales han informado de detonaciones en barrios y áreas estratégicas de la capital como El Valle, Los Próceres, La Pastora, 23 de Enero y las inmediaciones de La Carlota, una zona donde se ubican instalaciones militares. En varios puntos, las explosiones habrían sacudido viviendas y edificios cercanos.

Ataques en otros estados del país

Las denuncias no se limitan a Caracas. También se han reportado explosiones en el estado La Guaira, al norte del país y cercano a la capital, especialmente en zonas próximas al puerto. Testigos han indicado que las detonaciones fueron lo suficientemente intensas como para hacer vibrar paredes, ventanas y camas de los edificios aledaños.

Asimismo, se han registrado incidentes en Higuerote, en el estado Miranda, y en Maracay, capital del estado Aragua. Estas regiones, situadas en el norte del país, forman parte del área donde según el Gobierno venezolano, se han concentrado los ataques aéreos.

Estado de emergencia y respuesta internacional

Ante la situación, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha declarado el estado de movilización general y de emergencia nacional. La medida incluye el despliegue inmediato del mando de defensa en todos los estados y municipios del país, con el objetivo de reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta.

En paralelo, el presidente venezolano ha ordenado iniciar una ofensiva diplomática.

El Gobierno prevé presentar denuncias formales ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la Secretaría General de Naciones Unidas, la CELAC y el Movimiento de Países No Alineados, con la intención de exigir una condena internacional y responsabilidades al Gobierno de Estados Unidos.

