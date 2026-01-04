Del Palacio de Miraflores a una cárcel federal de Nueva York: Maduro ingresa en el MDC de Brooklyn

El contraste no podría ser mayor. De la residencia presidencial en Caracas al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han ingresado en esta prisión federal de alta seguridad, donde permanecerán de forma provisional mientras avanza el proceso judicial abierto en su contra por cargos de narcoterrorismo.

La llegada de Maduro al centro penitenciario se produjo bajo estrictas medidas de seguridad. Según las imágenes difundidas por las autoridades estadounidenses, el mandatario venezolano accedió esposado a las instalaciones tras ser trasladado desde una base aérea en el estado de Nueva York. En ese momento, se le pudo escuchar pronunciar una breve frase: "Buenas noches, feliz Año Nuevo".

Una prisión con fama de implacable

El MDC de Brooklyn es una cárcel federal con capacidad para unos 1.200 internos considerados de alto riesgo. En los últimos años, el centro ha adquirido una reputación especialmente dura debido a las denuncias reiteradas sobre hacinamiento, falta de personal y condiciones de vida calificadas por organizaciones de derechos humanos como "inhumanas". Problemas de calefacción, cortes eléctricos y restricciones prolongadas de movimiento han sido objeto de investigaciones y litigios.

En este entorno pasarán ahora sus días Maduro y Flores, en celdas individuales de reducidas dimensiones, bajo un régimen estricto de vigilancia. Fuentes penitenciarias señalan que los internos permanecen gran parte del día recluidos y con un acceso limitado a actividades comunes, una realidad muy alejada del estilo de vida que ambos mantenían hasta ahora en Venezuela.

Vecinos ilustres tras los muros

El MDC de Brooklyn ha albergado a lo largo de los años a algunos de los nombres más conocidos del crimen organizado y de la actualidad internacional. Entre sus reclusos se ha encontrado Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los históricos líderes del narcotráfico mexicano. También han pasado por sus instalaciones figuras mediáticas como Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el rapero Sean 'Diddy' Combs, acusado en un caso de tráfico sexual, o Ghislaine Maxwell, socia y expareja de Jeffrey Epstein, quien llegó a denunciar ante los tribunales las condiciones "crueles y degradantes" del centro.

A esta lista se suman otros detenidos de alto perfil, lo que refuerza la imagen del MDC como una prisión reservada para casos especialmente sensibles y complejos desde el punto de vista judicial y de seguridad.

A la espera del juicio

Maduro y Flores permanecerán en esta cárcel federal mientras se sustancia el procedimiento judicial en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que el proceso seguirá su curso conforme a la legislación federal, mientras que desde el entorno del mandatario se insiste en que se trata de una actuación con motivaciones políticas.

Finalmente, remarcar que ambos comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EEUU tras su captura y traslado al país. Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12.00 hora local.

