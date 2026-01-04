Groenlandia, próximo objetivo de Trump: Un mapa de la isla con la bandera de EEUU enfurece al embajador danés

Estados Unidos utilizó ayer su gran poder militar para doblegar el régimen de Nicolás Maduro, capturando al líder venezolano y a su mujer, Cilia Flores, y trasladándolos a Nueva York para su enjuiciamiento. No hay duda de que consiguieron su próposito y "con un gran éxito", según palabras del propio presidente estadounidense, Donald Trump.

También dejaron claro que no creen que sea la única operación militar que lleven a cabo próximamente. Pusieron el punto de mira en Colombia y su gobernador, Gustavo Petro, a quien Trump y el secretario de Estado avisaron: "Tiene que tener cuidado". También advirtieron al régimen cubano, donde "la gente ha sufrido durante muchísimos años. Queremos ayudar a la gente de Cuba, pero también queremos ayudar a quienes se vieron obligados a salir de Cuba y viven en este país", aseguraba el mandatario estadounidense.

Escalada de tensión en Groenlandia

Pero no son los únicos países a los que ha señalado Trump y su gobierno últimamente. El presidente ha ido mostrando en los últimos meses su interés por "hacerse" con el territorio autónomo danés de Groenlandia, en el que está interesado por "motivos de seguridad nacional". No es algo nuevo, ya que hace unos meses no descartaba el uso de la fuerza para anexionar la isla, y han tenido lugar reuniones sobre cómo podrían gestionar la actual isla danesa.

El pasado 22 de diciembre, Donald Trump nombró a Jeff Landry, gobernador del estado de Luisiana, como enviado especial para Groenlandia, y éste adelantó que su objetivo era convertir ese territorio autónomo de dinamarca "en parte de EEUU". Trump celebraba el nombramiento: "Jeff comprende la importancia de Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá firmemente los intereses de nuestro país en pos de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados, y, de hecho, del mundo", compartía el mandatario en Truth Social.

La última advertencia de EEUU

Ahora, pocas horas después de la operación quirúrgica que EEUU llevó a cabo en Venezuela, Katie Miller, ex asesora del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, da un paso más en las tensiones con Groenlandia. Publicó un mapa de la isla con la bandera estadounidense, acompañado de un mensaje escueto pero rotundo: "pronto".

Una declaración de intenciones que no ha hecho gracia al embajador danés en Washington, Jesper Moller Sorensen, quien ha recordado la amistad entre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca, y ha pedido respeto a la integridad territorial del país europeo: "Un recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca: somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. La seguridad de Estados Unidos es también la de Groenlandia y Dinamarca. Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico. (...). Porque nos tomamos muy en serio nuestra seguridad conjunta. Y sí, esperamos pleno respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca", respondía a la mujer del subdirector de gabinete de la Casa Blanca y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos en X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.