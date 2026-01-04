La Casa Blanca publica un vídeo de Maduro retando a Estados Unidos a detenerle: "Vengan a por mí, les espero en Miraflores"

La Casa Blanca ha publicado un vídeo en el que aparecen unas declaraciones de Nicolas Maduro animando y retando a Estados Unidos a que le detuviese en la residencia de Miraflores (Caracas) donde finalmente fue capturado en la madrugada del viernes al sábado 3 de enero junto a su mujer Cilia Flores.

"Vengan a por mí, aquí les espero, en Miraflores..."

"Vengan a por mí, aquí les espero en Miraflores, no se tarda en llegar", llegó a decir el presidente venezolano en una intervención ante sus votantes. Ese ha sido el fragmento que ha elegido la Casa Blanca para 'ridiculizarle' y aprovechar para dejar claro que tuvo sus oportunidades para rendirse y evitar ser capturado.

Un vídeo que han publicado para recordarle que tuvo más de una oportunidad, hasta que la perdió... Además, aseguran que siempre defenderán los intereses de los estadounidenses por encima de todo.

Precisamente el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores, ya han pasado su primera noche en una prisión de alta seguridad, a la espera de juicio por narcoterrorismo, en un centro conocido por sus duras condiciones y su historial de internos mediáticos.

