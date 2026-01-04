Imágenes falsas de la detención de Maduro se viralizan antes de difundirse la fotografía real

La supuesta detención de Nicolás Maduro se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la desinformación visual se propaga con rapidez en la era digital. En las horas posteriores a conocerse la noticia, comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes que mostraban al presidente venezolano bajo custodia, aunque solo una de ellas resultó ser auténtica. A simple vista, sin embargo, distinguir la real de las recreadas con inteligencia artificial no fue una tarea sencilla.

La primera fotografía que se difundió mostraba a Maduro descendiendo de un pequeño avión, con las manos a la espalda y escoltado por dos supuestos agentes de la DEA. La imagen se viralizó rápidamente, pero era falsa. Poco después apareció otra en la que el mandatario vestía pijama y se encontraba dentro de una aeronave, rodeado de militares. También se trataba de una recreación generada con IA.

Según explica José Noblejas, profesor especializado en inteligencia artificial, algunos detalles podían despertar sospechas: un peinado demasiado uniforme, la ausencia de canas o unos rostros excesivamente perfectos en la primera imagen, así como la disposición del avión o la indumentaria en la segunda. Aun así, sin acceso a metadatos ni información clara sobre el origen de las fotografías, muchos usuarios dieron por válidas las imágenes.

La situación se volvió más confusa cuando Donald Trump compartió una fotografía relacionada con la detención en su propia red social, lo que llevó a numerosos internautas a considerarla creíble, pese a que el expresidente estadounidense ha difundido en otras ocasiones contenidos creados con IA.

Finalmente, se publicó la imagen real de Maduro detenido, seguida de vídeos auténticos, entre ellos uno en el que el propio mandatario felicitaba el Año Nuevo.

