Trump cuenta en televisión cómo vivió el ataque en Pensilvania: "Pensaron que todo había terminado cuando caí al suelo"

Donald Trump acudía el pasado domingo a una entrevista para el canal de televisión Fox News, antes de hacerse pública la renuncia a la carrera presidencial de Joe Biden. Junto a él iba su ya oficial vicepresidente del partido, JD Vance. Durante la entrevista se hablaron de muchos temas pero ha sorprendido especialmente a los espectadores el relato de Trump en directo sobre su intento de asesinato.

“Tenían una camilla y me querían poner en ella y yo les dije que no iba a ponerme en la camilla porque solo sentí que era la oreja. Aunque recuerdo que salía mucha sangre", explicó durante la entrevista, en la que abordó detalladamente qué fue lo que vivió durante esos minutos de pánico: "Pensaron que me habían dado en la zona del pecho, pero no fue así. Luego les dije: 'estoy bien, me voy a levantar, quiero levantarme, no me van a sacar en camilla'".

El expresidente resultó herido leve por disparos en un ataque durante un evento de campaña en Pensilvania. El tirador, un joven de 20 años que fue abatido, disparó hasta ocho veces, asesinando a una persona del público e hiriendo a otras dos personas, además del expresidente. “Pensaron que todo había terminado, pensaron que todo había terminado cuando caí porque vieron la sangre inmediatamente. Y luego, cuando levanté la mano, todos estaban felices. Ese fue el momento. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que estaba bien. Estados Unidos es un país increíble. Fue un momento hermoso", contó.

Elogia la actuación del servicio secreto

Para muchos estadounidenses, Donald Trump tiene un ángel que le protege. Un día después del ataque el expresidente dijo en un comunicado que él “no debería estar vivo” y ha agradecido desde el primer momento todo el apoyo que ha recibido. "La gente que estaba en el escenario era increíble y valiente. Todos eran miembros del Servicio Secreto y llegaron corriendo y pasaron junto a las balas", indicó. De hecho, el pasado lunes 22 de julio, un representante republicano de Arizona y exfracontirador de la Marina se subió a la azotea desde donde actuó el tirador durante la celebración de otro mitin en señal de apoyo el expresidente.

Pese a estos elogios a la actuación del Servicio Secreto, este martes la directora del organismo, Kimberly Cheatle, dimitió tras las críticas suscitadas por los errores en la seguridad del mitin en Butler. Un día antes, Cheatle reconoció que el intento de asesinato al expresidente Donald Trump supuso el "mayor fallo operativo" de la agencia "en décadas" y asumía "la responsabilidad completa" del lapso en "seguridad" de la agencia.

Tras conocer esa renuncia, Trump ha asegurado que Joe Biden y Kamala Harris, no le "protegió adecuadamente". "La Administración de Biden/Harris no me protegió adecuadamente, y me vi obligado a recibir una bala por la democracia. ¡FUE UN GRAN HONOR HACERLO!", afirmó Trump en un mensaje compartido en su red social, Truth Social.

