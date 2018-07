La Iglesia católica mexicana pide a los homosexuales que vivan en "continencia" y "castidad" porque es un "pecado grave"

DICE QUE QUIENES LA PRACTICAN PADECEN "UNA DESVIACIÓN"

En este escrito, utilizado como pretexto para criticar la propuesta de matrimonio igualitario del presidente de México, la Iglesia asevera que "la identidad de un ser humano no puede ser su apetito sexual. En este escenario, en el que la persona homosexual no puede casarse y por tanto no puede tener sexo con "una entrega que debe ser sostenida por Dios", el artículo recomienda el celibato.