Un hombre pide a Alá "aniquilar a los odiosos cristianos" en un vídeo grabado en Bélgica

Un vídeo de un minuto de duración grabado en el centro de la ciudad belga de Verviers, al sureste de Bruselas, muestra a un joven que pasea por la calle mientras llama a asesinar cristianos, informaron los diarios del grupo "Sud Presse".

La policía local trabaja para identificar al presunto autor del vídeo y posiblemente se trate de un adolescente conocido por su radicalización, explicó la alcaldesa de Verviers, Muriel Targnion, en declaraciones que recoge la Agencia Belga. En estos momentos están siendo investigados dos sospechosos y, una vez identificado el autor, será interrogado por la policía, añadió.

Según el periódico regional La Meuse, las pesquisas apuntan que podría tratarse del hijo del imán Shayh Alami, conocido por sus propuestas extremistas y sobre el que pesa una orden de expulsión. El Instituto de investigación de medios de comunicación en Oriente Medio (MEMRI), con sede en Washington, publicó este domingo las imágenes, grabadas de noche, en las que el individuo recita una oración en árabe.

De acuerdo con la traducción proporcionada por el MEMRI y verificada por los periódicos de la empresa "Sud Presse", el hombre pide a Alá "aniquilar a los odiosos cristianos" e insiste en "matarlos a todos" y en "no perdonar la vida a uno solo".

Según MEMRI, el vídeo apareció el pasado 2 de agosto en una cuenta yihadista de Telegram, una aplicación de mensajería que utilizan con frecuencia los terroristas para conversar sin ser detectados. Tras la publicación del vídeo, en el que se ve la cara del joven con claridad, Targnion calificó los propósitos de la grabación de "inadmisibles" y aseguró que se las toma "muy en serio".

"Después de ver este vídeo, me he puesto en contacto inmediatamente con el jefe del cuerpo de policía de la zona y la policía federal también ha sido advertida", explicó Targnion al diario "La Meuse", del grupo "Sud Presse". En ese sentido, la alcaldesa de Verviers añadió que se adoptarán medidas de seguridad adicionales.

"No voy a detallar estas medidas, pero quiero recordar que no tenemos competencia en materia de terrorismo", precisó Targnion. No obstante, la primera edil destacó que se ha reunido con la policía para saber qué precauciones se pueden tomar y confirmar si el hombre ha sido identificado. "En vista de los comentarios, este individuo es peligroso y debe ser detenido", concluyó la alcaldesa.