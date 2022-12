Un hombre acude al hospital por hinchazón abdominal y acaban retirándole 187 monedas

La sensación de hinchazón abdominal es una de las sensaciones más molestas al terminar de comer, y aunque los motivos pueden ser varios, la mala ingesta de los alimentos suele ser una de las razones principales de este malestar.

El equipo médico del estado indio de Karnataka ha hecho público el motivo del dolor de estómago que tenía un paciente. El dolor era similar al del hinchazón abdominal, pero también se sumaban los vómitos y los dolores de cabeza. Dyamappa Harijan, un hombre indio de 58 años, que al parecer padece esquizofrenia y los motivos de sus dolores se remontan desde hace meses atrás.

Harijan tenía 187 monedas, de distintos tamaños, en el interior de su estómago. Llevaba varios meses tragándoselas y al principio no presentaba dolor alguno, pero poco a poco empezaron los cuadros de fuertes dolores estomacales. Sus hijos, al ver que su padre se encontraba en un estado casi agónico, decidieron trasladarlo al hospital. Allí, los médicos comprobaron que su estómago estaba bastante abultado y duro.

Operado al tragarse las monedas

Tras realizar una radiografía para determinar lo que podía ser, descubrieron la calderilla que el hombre se había tragado. No obstante, para cerciorar que se trataba de monedas, decidieron hacerle una endoscopia, para verificar así todas sus sospechas.

"Decidimos operarlo. El estómago estaba enormemente dilatado. Un montón de monedas estaban clavadas en diferentes lugares", explicó uno de los médicos encargados del caso a los medios de comunicación. Uno de los doctores, Eshwar Kalburgi, calificó esta experiencia como "un caso desafiante".

Después de la intervención y de haber retirado de su estómago todas las monedas, el hombre se está recuperando de la intervención junto a su familia, quienes no eran conocedores de que su padre hubiese ingerido esa gran cantidad de monedas.

"No sabíamos de esto. No estaba mentalmente bien, pero hacía su trabajo de rutina todos los días. No le dijo a nadie que se había tragado las monedas", aclaró Ravikumar, hijo de Harijan, que además añadió que "hace solo unos días, tenía el estómago hinchado y cuando dormía estaba en agonía. Pero nunca pensamos que se había tragado monedas. Nos enteramos después de las pruebas médicas".