El Gobierno de Estados Unidos admite su descuido al exponer datos secretos a un periodista por error

El director de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, reveló que fue incluido por equivocación en un grupo de Signal donde se coordinaban bombardeos estadounidenses en Yemen. En ese chat, reservado para altos cargos del Gobierno, se compartieron datos clasificados, como la identidad de agentes de la CIA y detalles sobre armamento y objetivos militares.

La filtración, que expuso comunicaciones internas del Ejecutivo, ha generado una ola de cuestionamientos sobre la seguridad y el manejo de la información en la Casa Blanca.

¿Quiénes estaban en el grupo?

El grupo de Signal, en el que figuraban el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, la secretaria de Seguridad Nacional Tulsi Gabbard, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el director de la CIA John Ratcliffe y asesores cercanos a Trump como Susie Wiles y Steve Miller, tenía como objetivo la coordinación de ataques en Yemen.

La inclusión accidental de Goldberg, aparentemente un error de Mike Waltz, consejero de Seguridad Nacional, ha dejado perplejos a muchos, ya que nadie entiende cómo pudo ocurrir semejante desliz.

Trump le quita peso al asunto

El episodio ha generado reacciones encontradas dentro del Gobierno. Mientras que Trump ha minimizado el hecho asegurando que no tiene conocimiento del tema "No sé nada al respecto. No soy muy fan de The Atlantic. Es una revista que va a la quiebra. Pero no sé nada al respecto. ¿Estás diciendo que tenían qué?", otros altos funcionarios han optado por desacreditar a Goldberg en lugar de abordar la filtración.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respondió con dureza al ser consultado sobre el tema, tachando a Goldberg de "mentiroso y desacreditado", y alegando que es un periodista que "vende basura". No obstante, la autenticidad de la información compartida en el chat ya ha sido confirmada por el propio Gobierno, lo que incrementa la gravedad del asunto.

¿Cómo eran los mensajes?

El contenido del chat en Signal también ha revelado el tono con el que algunos altos cargos discuten estos ataques. Los mensajes incluyen felicitaciones y emojis de celebración tras los bombardeos. Por ejemplo, Mike Waltz describió una de las operaciones como un "trabajo increíble", a lo que John Ratcliffe respondió con un "buen comienzo", seguido de una serie de emoticones de puño, bandera estadounidense y fuego.

Marco Rubio también participó en la conversación, felicitando a los responsables con un "¡Buen trabajo, Pete y tu equipo!", mientras que Susie Wiles expresó su apoyo con un "¡Felicitaciones a todos, especialmente a los del teatro de operaciones y al CENTCOM! ¡Realmente genial! Que Dios los bendiga". Steve Witkoff, por su parte, respondió con emojis de oración, un bíceps flexionado y dos banderas estadounidenses.

Criticas a Europa

El incidente también ha sacado a la luz la visión crítica que algunos miembros del Gobierno tienen sobre Europa. En una conversación privada dentro del chat, Pete Hegseth expresó su desconfianza hacia la actitud de los países europeos, calificándolos de "oportunistas" y afirmando que "somos los únicos en el planeta (en nuestro lado) que podemos hacer esto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com