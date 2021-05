El Gobierno de Colombia no consigue relajar el ambiente pese a su intento de diálogo

Miles de colombianos continúan manifestándose contra el Gobierno de Iván Duque. Unas manifestaciones que se iniciaron hace ya 14 días por la reforma tributaria que su presidente, Iván Duque, quiere imponer al país. Pese al intento de diálogo, Duque no ha logrado desactivar las protestas pacíficas en Colombia y hoy la cifra oficial de víctimas durante las protestas asciende a 27, aunque otras organizaciones civiles hablan de más de 40.

Iván Duque ha viajado hoy a Cali, la ciudad colombiana epicentro de todas las manifestaciones que llevan ya dos semanas sacudiendo el país. Busca una salida de una de las peores crisis sociales de Colombia, pero aún así no ha conseguido frenar las protestas. Además, el hecho de que hoy haya fallecido uno de los principales referentes de estas manifestaciones pacíficas, ha activado aún más la llama. La ciudadanía culpa al Gobierno de que no puedan manifestarse libremente porque la policía abusa de su poder. Y aunque Duque ha condenado esta misma mañana lo ocurrido, no ha conseguido apaciguar el ambiente.

Muere Lucas Villa, referente en las manifestaciones pacíficas en el país

era un hombre de 37 años al que los colombianos habían considerado como 'el símbolo' y referente de las protestas pacíficas en Colombia. Hoy ha fallecido después de estar seis días ingresadoen una de estas manifestaciones en la ciudad colombiana de Pereira. Con esta la cifra oficial de muertes estos días asciende ya a 27.

La congresista en la Cámara de Representantes por el grupo parlamentario Decencia María José Pizarro Rodríguez ha denunciado esta muerte en sus redes sociales y también lamenta que "la respuesta del Estado frente a estas manifestaciones sea la violencia".

168 desaparecidos durante las protestas

Además de los fallecidos, preocupa el alto número de desaparecidos durante las manifestaciones en Colombia. La Fiscalía y la Defensoría colombianas han activado el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) por la desaparición de 168 personas desde el inicio de estas protestas, aunque han recibido otras 153 solicitudes que han tenido que ser desestimadas por "falta de fundamento". Además, el Gobierno ha informado de que ya se han localizado a otras 227 personas que habían sido declaradas como desaparecidas.

Sin embargo, otras organizaciones sociales estiman que desde el 6 de mayo hay 379 denuncias de desaparición en el país durante las protestas.