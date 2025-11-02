VIOLENCIA EN CISJORDANIA
Duras imágenes: colonos israelíes matan ovejas en ataques a granjas y casas palestinas en Cisjordania
No solo acabaron de forma brutal con los animales, también causaron graves daños en la propiedad. Y no es la excepción. Los palestinos de Cisjordania denuncian que sufren ataques de ese tipo cada vez con más frecuencia.
Colonos israelíes encapuchados han atacado una granja palestina al sur de Hebrón, matando ovejas y destruyendo propiedades en un nuevo episodio de violencia en Cisjordania. Según testigos, los agresores actuaron en grupo, golpearon a campesinos y prendieron fuego a las instalaciones. "Estos colonos nos hacen vivir con miedo, denunció Zaki Barakat, vicepresidente del Consejo de Burka.
La violencia de los colonos se ha intensificado desde los ataques de Hamás, y octubre se ha convertido en el mes más violento en Cisjordania desde 2013. Solo este año se han registrado casi 130 ataques en 70 pueblos, muchos durante la recolección de aceitunas, con más de 4.000 olivos destruidos.
La ONU vincula esta escalada con la expansión de los asentamientos ilegales israelíes, apoyados por el Gobierno de Netanyahu, que recientemente aprobó 3.400 nuevas viviendas en territorios palestinos cerca de Jerusalén Este.
