El fuego se propaga fuera de control en Italia y Grecia con miles de focos activos

Italia está siendo uno de los puntos calientes de los incendios en el sur de Europa. Las principales causas suelen ser por las elevadas temperaturas que se están sucediendo y la sequía que ha asolado este último tiempo que ha dejado los campos y bosques secos, provocando que ardan con rapidez. Se espera que declaren el estado de emergencia en cinco regiones: Lombardía, Sicilia, Véneto, Emilia Romaña y Friuli Venezia Giulia.

La ciudad de Messina también está en una situación delicada, diferentes puntos están sin agua ni electricidad al igual que en Catania.

El incendio de Sicilia podría ser provocado

Dónde más preocupa la situación es en Sicilia, allí las llamas no se apagan y ya han causado la muerte de tres ancianos. El ministro de la Protección Civil, Nello Musumeci, ha anunciado que no se descarta la posibilidad de que hayan algunos incendios provocados. "No sería algo nuevo", ha añadido.

A su vez, el presidente de la región de Sicilia, Renato Schifani, también ha reconocido que puede haber "una mano criminal" detrás del incendio de la zona del Parque Arqueológico de Segesta, a unos 50 kilómetros de Palermo.

Hay muchos barrios de la capital de Sicilia que llevan sin luz muchas horas. Se ha pedido desde el Gobierno regional, que el Gobierno nacional reconozca el estado de emergencia por culpa de los incendios y de la ola de calor que hay en Sicilia con algunos picos de 47 grados.

Dron graba a un pirómano

Al sur de Italia, en la región de Calabria, un pirómano fue grabado por un dron mientras quemaba algunas plantas hasta que se da cuenta de que está siendo grabado e intenta hacerlo caer a base de arrojarle piedras.

El presidente regional, Roberto Occhiuto, ha hecho público a través de su cuenta de Twitter: "Calabria es una región civilizada pero también tiene algunos imbéciles que van a provocar fuegos en el bosque como este pirómano".