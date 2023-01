Encuentran documentos oficiales secretos en una oficina privada de Biden

La historia se repite. Documentos secretos donde no deberían estar. La Fiscalía de Estados Unidos investiga el hallazgo de documentos marcados como clasificados en una oficina privada que utilizaba el presidente Joe Biden. La documentación estaba en las oficinas del Penn Biden Center for Diplomacy and Engagement, que Biden, fundó tras ejercer como vicepresidente de Barack Obama entre 2009 y 2017.

Fue su propio abogado el que entregó los documentos a los Archivos Nacionales. El material marcado como "clasificado" se encontró días antes de las elecciones de mitad de mandato, según Richard Sauber, consejero especial del presidente. Los papeles aparecieron cuando los abogados estaban organizando archivos de un armario para liberar espacio y comunicado de inmediato.

"La Casa Blanca está cooperando con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia respecto al descubrimiento de lo que parecen ser registros de la administración de Obama y Biden, incluidos un pequeño número de documentos marcados como clasificados", dijo el consejero especial Sauber.

El fiscal general, Merrick Garland, ya ha pedido al fiscal federal de Chicago que revise los documentos. La noticia ha saltado cuando aún está abierta la investigación contra Donald Trump por haberse llevado decenas de documentos secretos cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.

Agentes del FBI registraron la residencia de Mar-a-Lago , en Florida, el pasado 8 de agosto por orden judicial, y se incautaron de un centenar de documentos clasificados entre los que había algunos relacionados con armas nucleares.

Trump ya ha hablado: "¿Cuándo va el FBI a registrar las muchas viviendas de Joe Biden, tal vez incluso la Casa Blanca?", ha escrito el expresidente en su red social, Truth Social. "Estos documentos definitivamente no estaban clasificados".