El FBI pide ayuda para localizar al sospechoso que colocó bombas el día del ataque al Capitolio

El FBI recopila más información para averiguar quién colocó artefactos explosivos afuera de las oficinas de los comités nacionales demócrata y republicano en Washington en la víspera del asalto al Capitolio.

Los datos que manejan apuntan a una persona, no identificada todavía, que mide aproximadamente 1,73 metros. La agencia también publicó un video previamente no divulgado del sospechoso colocando una de las bombas.

Cuatro años después, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Y es que los investigadores no han determinado si el sospechoso es hombre o mujer. Tampoco han establecido un vínculo claro entre los artefactos explosivos y el asalto del 6 de enero de 2021 en el Capitolio por parte de una turba de seguidores de Donald Trump. "El FBI no puede trabajar con suposiciones", puntualizó David Sundberg, director asistente a cargo de la oficina de campo del FBI en Washington. "Al no poder confirmar la identidad del sospechoso, es muy difícil establecer definitivamente un motivo, por lo tanto, sería difícil para nosotros afirmar que hay un vínculo, aunque no podemos decir que no lo haya", matiza Sundberg a The Associated Press.

Ante la falta de pruebas más contundentes, los legisladores republicanos y los medios de comunicación de la derecha han promovido teorías de conspiración sobre los artefactos explosivos. Los representantes republicanos también han criticado las faltas de seguridad y han cuestionado la razón por la que las fuerzas de seguridad no detectaron las bombas durante 17 horas. "Seguimos enfocados en realizar una investigación utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pero es nuestro deber seguir los hechos y las pruebas", aseguró el director asistente.

En busca de pistas

El FBI ha evaluado más de 600 pistas, revisado alrededor de 39.000 archivos de video y realizado más de 1.000 entrevistas durante los últimos cuatro años.

Las imágenes muestran que el sospechoso llevaba una sudadera con capucha gris, una máscara en el rostro,guantes negros,deportivos negros y grises con un logo amarillo. La persona también llevaba o cargaba una mochila que contenía los artefactos.

Un video de vigilancia capturó al sospechoso colocando los artefactos explosivos cerca de las oficinas de los comités entre las 7:30 horas y las 8:30 horas del 5 de enero de 2021. Nadie resultó herido antes de que los artefactos fueran neutralizados, pero el FBI señaló que ambos dispositivos podrían haber sido letales.

Difusión de un vídeo

Esta semana, el FBI dio a conocer un video de un minuto que muestra al sospechoso sentado en una banca del parque fuera del Comité Nacional del Partido Demócrata antes de colocar el primer artefacto allí alrededor de las 7:54 horas. El sospechoso colocó el segundo artefacto alrededor de las 8:16 horas, en un callejón detrás del Comité Nacional del Partido Republicano.

El FBI utilizó imágenes de vigilancia para rastrear los movimientos del sospechoso por Capitol Hill la noche del 5 de enero. El sospechoso inicialmente es capturado en video alrededor de las 7:34 horas, en la intersección de First Street y North Carolina Avenue y fue visto por última vez en cámara alrededor de las 8:18 horas dirigiéndose hacia el este en Rumsey Court.

