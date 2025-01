El FBI cree que el terrorista de Nueva Orleans era un "Lobo Solitario"

Según el FBI, el atropello múltiple con tiroteo en Nueva Orleans y la explosión del Cybertruck de Tesla en Las Vegas, ocurridos este miércoles con apenas unas horas de diferencia, no están relacionados y ambos autores eran "Lobos Solitarios". Así lo ha confirmado el cuerpo este jueves en una rueda de prensa, donde han indicado que tras las primeras investigaciones "no existe un vínculo" entre los sucesos, al contrario de lo que se había pensado al principio. "Estamos siguiendo todas las pistas posibles y no descartamos nada. Sin embargo, en este momento no existe un vínculo definitivo entre el ataque en Nueva Orleans y el de Las Vegas", ha asegurado el subdirector adjunto de la división antiterrorista del FBI, Christopher Raia.

El miércoles, las autoridades dieron una cifra de 15 víctimas mortales, sin detallar que esta incluía también al atacante, ciudadano y exmilitar estadounidense. Después de revisar varios dispositivos electrónicos que encontraron en el vehículo usado en el ataque y en una casa donde el atacante se hospedó en Nueva Orleans, las autoridades llegaron a la conclusión de que no hubo más personas involucradas, como se había pensado al inicio de la investigación, explicó Raia.

La información encontrada tanto en los aparatos como en las redes sociales de Jabbar, los llevó a concluir que estuvo "100 % inspirado por el EI", relató el investigador. Jabbar, continuó el agente, publicó varios videos en redes sociales en la noche del 31 de diciembre en los que daba su apoyo al Estado Islámico y explicaba que inicialmente había planeado hacer daño a su familia y amigos, pero se decantó por un acto público para centrar la atención en "la guerra entre los creyentes y los incrédulos".

La policía, a su vez, encontró una bandera del Estado Islámico en la parte de atrás de la camioneta Ford-150 blanca que Jabbar usó para atropellar a decenas de personas en la céntrica calle de Bourbon Street, el corazón turístico de la ciudad, que estaba cerrada al tráfico durante las celebraciones de Año Nuevo. El responsable, de 42 años, alquiló un coche en Houston (Texas) el 30 de diciembre y condujo hasta Nueva Orleans, desde donde comenzó a publicar los vídeos en su cuenta de Facebook. El último, fechado el 31 de diciembre a las 3:00 hora local, según indicó el agente del FBI. También fue el responsable de colocar dos artefactos explosivos, escondidos en neveras portátiles, en calles cercanas a la zona del atropello en Nueva Orleans, con el objetivo de hacer el mayor daño posible. Sin embargo, ambos dispositivos fueron desactivados.

Mientras la ciudad llora a las 14 víctimas mortales, el gobierno busca que Nueva Orleans recupere la calma. "Ahora mismo, este es uno de los lugares más seguros de la tierra", ha afirmado en declaraciones Jeff Landry, Gobernador del estado de Louisiana. De hecho, la calle Bourbon, lugar de la tragedia, ya ha sido con motivo de la celebración de un partido de fútbol americano de la liga universitaria.

Jabbar, un exmilitar radicalizado

Shamsud-Din Bahar Jabbar, tenía 42 años. Nació en Beaumont (Texas) y trabajó como informático y agente inmobiliario y sirvió durante unos cinco años en el Ejército de Estados Unidos. Así se presentaba en un video el autor del atentado de Nueva Orleans. Jabbar, de 42 años y nacido en Texas, trabajaba entonces en una inmobiliaria. Había estado 10 años en el Ejército, donde fue destinado a Afganistán y recibió condecoraciones.