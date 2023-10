Las familias de los españoles en Gaza, desesperadas: "No comen, no beben, es inhumano"

Unos 400 extranjeros intentan salir de Gaza en cuanto sea posible. La mayoría ya está cerca del paso fronterizo de Rafah, pero la situación a esta hora sigue siendo muy confusa. Se trata de cientos de palestinos con pasaportes extranjeros. Se acercan a la frontera pero no reciben información de cuándo o cómo podrían entrar en Egipto. Las autoridades de El Cairo se muestran muy reticentes a la hora de permitir la entrada de palestinos en su territorio, una cuestión que reaviva las protestas árabes de la zona.

80 palestinos con pasaporte español en Gaza

Las familias se despertaban llenas de esperanza. "Han abierto, a ver si pueden salir", exclamaba Javier, hijo de Miguel, un español en Gaza. "Me ha dado un vuelco el corazón, ¡¡hoy salen!!", relataba Dolores, cabeza de familia con hijos y nietos en la Franja.

Pero pronto recibían la noticia, hoy sus familias no van a salir por el paso de Rafah. El Consulado español les confirmaba que "en principio hoy solo entra ayuda, no va a salir nadie", explica Miguel. Les piden que estén listos, que pueden recibir el aviso en cualquier momento, pero que no se agrupen en la frontera por motivos de seguridad.

Preparados para salir de Gaza

Están a las puertas de escapar del horror, casi pueden tocar la salida con las manos. Dice Miguel que su padre está a "10 o 15 minutos andando", la familia de Dolores se encuentra "a 5 minutos de la frontera".

Miguel no sabe cuánto tiempo podrá aguantar su padre, la situación en Gaza es extremadamente crítica: "No viven, sobreviven. No tienen por qué morir bombardeados, es que no comen, no beben, no hay nada. Es inhumano". "Es mi hija con sus niños, es mi hermana con sus hijos y nietos, son mis otros nietos de otra hija que tengo en España", nos cuenta Dolores entre lágrimas.

Es el grito en común de todas las familias, "¡¡traedme a mi padre!!", exclama Miguel. Que vuelvan sanos y salvos a casa cuanto antes.