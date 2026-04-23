Gibraltar
Los monos de Gibraltar comen tierra como 'Omeprazol' contra la comida basura de los turistas
Un estudio de Cambridge demuestra que esta práctica alivia el malestar estomacal de los primates, causado por el consumo excesivo de chocolates, helados o patatas fritas.
Publicidad
Son un símbolo de Gibraltar. Desde hace siglos, más de doscientos monos custodian el Peñón. Estos macacos de Berbería, los únicos que viven en libertad en Europa, deberían tener una dieta vegetariana, a base de frutas, verduras y semillas. Sin embargo, las patatas fritas, las galletas y el chocolate de los miles de turistas que visitan la Reserva Natural se ha convertido en parte de su alimento.
¿La consecuencia? Que los primates han optado por comer tierra para aliviar su malestar digestivo, según un estudio de la Universidad de Cambrigde, publicado en Scientific Reports. Algo así como un 'Omeprazol' natural con el que consiguen purgar los azúcares, grasas o la lactosa de la comida basura que les dan los turistas.
El menú extraoficial y poco saludable
Un fenómeno que, científicamente, se denomina geofagia. "Las dietas basadas en humanos pueden afectar la función gastrointestinal de los primates, incluyendo la alteración del microbioma intestinal. En Gibraltar, los alimentos derivados del turismo suelen ser ricos en calorías, azúcar, sal y lácteos, pero bajos en fibra", señala el informe.
Los aproximadamente 230 monos de Gibraltar viven distribuidos en ocho grupos estables por diferentes zonas del Peñón. Y aunque las autoridades locales les proporcionan a diario alimento y está estrictamente prohibido que los turistas les den de comer, la norma se incumple constantemente. Ya sea por parte de los visitantes, como de los propios macacos que son famosos por su destreza en los robos.
Una automedicación constante
Entre agosto de 2022 y abril de 2024, a lo largo de cinco temporadas de campo y 98 días de observación, los investigadores registraron 46 episodios de geofagia protagonizados por 44 individuos distintos. Los animales se detenían en los afloramientos de tierra roja – una arcilla propia del Peñón- y recogían trozos con precisión para llevárselos a la boca. Los episodios duraban una media de 20 segundos, con unas cuatro ingestas por evento.
Más Noticias
- Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán recibe el primer ingreso por los peajes del estrecho de Ormuz en medio del bloqueo de Trump
- EEUU destituye al Secretario de Marina en plena crisis del estrecho de Ormuz
- Varios países se preparan para retirar minas en Ormuz antes de la cumbre europea de Chipre
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad