El exjefe de la CIA cree que Trump podría suponer una "amenaza" para la seguridad nacional

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, no está cualificado para la Presidencia de Estados Unidos y podría suponer una "amenaza" para la seguridad nacional, afirmó el exjefe de la CIA Michael Morell. "Trump no tiene experiencia en seguridad nacional. Aún más importante, los rasgos de carácter que ha expuesto durante las primarias sugieren que sería un comandante en jefe pobre, incluso peligroso", señaló Morell en un artículo de opinión publicado en el diario The New York Times.

"El carácter de Trump ya está haciendo daño a la seguridad de EEUU"

Morell trabajó durante más de 30 años para la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de la que fue subdirector entre 2010 y 2013 y cuya jefatura ocupó de forma interina en dos ocasiones durante ese periodo. Según asegura en su artículo, el carácter de Trump ya está haciendo daño a la seguridad de EEUU, por ejemplo beneficiando a los yihadistas con sus llamamientos a prohibir la entrada de musulmanes en el país o por la "vulnerabilidad" que ha mostrado en su relación con el presidente ruso, Vladímir Putin.

"En el negocio de la inteligencia, diríamos que el señor Putin ha reclutado al señor Trump como un agente inconsciente de la Federación Rusa", opinó Morell, que cree que el magnate neoyorquino ha respondido exactamente de la forma que buscaba el presidente ruso -un veterano del KGB- cuando le alabó al inicio de la campaña. Morell respaldó la candidatura de la demócrata Hillary Clinton, con quien trabajó en su época como secretaria de Estado y de quien destacó su preparación, atención a los detalles y capacidad para tomar las mejores decisiones.

En un comunicado emitido tras el artículo del exjefe de la CIA, Trump insistió en que Clinton es quien no está capacitada para la Presidencia y acusó a su campaña de "empujar a otro peón" para "tratar de cambiar de tema".