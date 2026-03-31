Exhiben un inodoro dorado en Washington como crítica a Trump por sus reformas en la Casa Blanca

Un monumento gigante de un inodoro dorado ha aparecido este lunes frente al Monumento a Lincoln en la Explanada Nacional en Washington, Estados Unidos. Este tiene el nombre de 'Un trono digno de un rey’.

Esta pieza es una crítica a las reformas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el baño de Lincoln de la Casa Blanca, creada por el colectivo anónimo The Secret Handshake.

En este gran trono hecho de mármol y oro hay una placa en la que se aprecia un texto: "En una época de división sin precedentes, de conflictos en escalada y de turbulencia económica, el presidente Trump se centró en lo que verdaderamente importaba: la remodelación del baño Lincoln en la Casa Blanca. Este, su logro supremo, constituye un audaz recordatorio de que el presidente no es solo un hombre de negocios, sino alguien que se ocupa de los negocios. Se erige como un tributo a un visionario inquebrantable que miró hacia abajo, vio un problema y lo pintó de oro".

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