Trump confirma que habrá un "gran complejo militar" bajo el salón de baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el foco en su polémico proyecto de salón de baile en el ala Este de la Casa Blanca, una iniciativa que, según explicó, avanza a buen ritmo y forma parte de su visión de reforma del complejo presidencial.

La "obra está en construcción y vamos muy bien", señaló este domingo ante periodistas a bordo del Air Force One. El mandatario destacó que el nuevo salón está concebido para convertirse en un espacio emblemático dentro de la residencia presidencial, capaz de albergar entre 650 y 1.000 invitados en cenas y eventos de Estado.

El proyecto, que comenzó con un coste estimado de unos 200 millones de dólares, ha ido incrementándose en sucesivas revisiones de diseño hasta situarse en torno a los 400 millones. Trump ha subrayado en varias ocasiones que estas reformas forman parte del legado que quiere dejar en la Casa Blanca, incluyendo también cambios en el Despacho Oval, donde ha introducido elementos decorativos como filigranas y marcos dorados.

Sin embargo, la iniciativa ha generado críticas por parte de historiadores y organizaciones de conservación, que denuncian la rapidez de las obras en una zona de alto valor histórico y simbólico, así como la falta de aviso previo y de aprobación legislativa. En este contexto, una demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica sigue siendo evaluada por un juez federal con el objetivo de frenar la construcción hasta que se obtenga el visto bueno del Congreso.

Trump también indicó la semana pasada que el proyecto del salón de baile incluía un componente relacionado con la seguridad nacional que inicialmente "se suponía debía permanecer en secreto", aunque reconoció que esa condición ya no se mantiene.

Complejo militar bajo el salón

El presidente reveló que las Fuerzas Armadas están construyendo un gran complejo militar bajo el salón de baile, que funcionará como "cubierta" de esta infraestructura. Según detalló, el diseño incluye cristales totalmente blindados, así como techos y cubiertas a prueba de drones.

"Desafortunadamente, vivimos en una época en la que eso es algo bueno", afirmó, en referencia al contexto internacional marcado por el conflicto en el que Estados Unidos e Israel se enfrentan a Irán. Asimismo, aseguró que este desarrollo salió a la luz recientemente a raíz de una demanda presentada contra el proyecto y que, según dijo, los militares eran los principales interesados en su construcción.

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