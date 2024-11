Europa teme la vuelta de Trump

La primera vez que Donald Trump pisó Bruselas como presidente de Estados Unidos fue en mayo de 2017. Semanas antes había calificado a la capital comunitaria como un "agujero del infierno". También polémicas fueron unas palabras atribuidas al entonces secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que, según el medio 'Politico', dijo que Trump tenía una "atención máxima de 12 segundos" y por tanto le pidió al resto de líderes que acortaran y simplificaran sus discursos para que el presidente americano no perdiera el hilo.

Siete años después, en Europa conocen bien quién es Donald Trump. Saben de lo que es capaz e intuyen cuáles pueden ser sus prioridades políticas, económicas y militares. Por eso, en Bruselas no se esconde que se prefiere una victoria en las urnas de Kamala Harris y se teme el retorno de un Trump crecido para un segundo mandato.

Desde hace meses, un equipo en la Comisión Europea dibuja los diferentes escenarios tras el 5-N para diseñar cómo responder ante las decisiones imprevisibles del que será nuevo presidente o presidenta de EEUU. Los analistas, además, advierten de que una victoria del republicano daría alas a los gobiernos de extrema derecha en Europa (Meloni en Italia, Wilders en Países Bajos, Eslovaquia o el FPO en Austria), todos con un componente anti-UE.

Ucrania en el alambre

Donald Trump lleva meses prometiendo que terminará con la guerra de Ucrania en 24 horas. Una fanfarronada del republicano que responde a una estrategia que estaría centrada en presionar a Kiev para que ceda una parte de su territorio a Rusia.

Seguramente la península de Crimea y una parte de la región del Donbás. Con esas "conquistas", Vladimir Putin podría hacer creer que su Operación Militar Especial ha tenido sentido y ha salido bien, pero está claro que supondría la quiebra de la integridad territorial de Ucrania y una violación evidente de la Carta de Naciones Unidas. La UE nunca podría aceptar esa fórmula.

El mayor riesgo es que Trump cumpla su amenaza de dejar de apoyar militarmente al ejército de Kiev. Eso supondría que Europa tendría que asumir esa parte del apoyo, algo que se vislumbra imposible ya que EEUU es el mayor contribuyente de los ucranianos en términos de armamento. Además, este movimiento conllevaría una enorme pérdida de seguridad para los europeos.

La OTAN, cuestionada

Donald Trump ya no asegura que abandonará la Alianza como sí dejaba caer en 2017, pero no esconde que la limitaría al máximo y que invertiría menos en ella. Teniendo en cuenta que la OTAN existe gracias al potencial militar de Washington, la vuelta del republicano convertiría a la Alianza en una organización con una legitimidad mucho menor como actor global de peso.

La UE es consciente de que su dependencia del músculo militar de EEUU es total. Los 27 se verían obligados a invertir masivamente en Defensa.

El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, reconocía estar preparado para cualquiera que sea el resultado en EEUU. "En serio, dejen de preocuparse por una posible segunda presidencia de Trump. No sabemos quién ganará. Trabajaré con Kamala Harris si ella es la elegida. Y trabajaré con Donald Trump si él es elegido… No me preocupa que Trump pueda retirar su apoyo a Ucrania, porque estoy absolutamente convencido de que EEUU está involucrado en esto, porque entienden que no es sólo por Ucrania, sino también por ellos, y que desde Washington hasta San Francisco, todo EEUU estaría menos seguro si Putin tuviera éxito en Ucrania".

Amenaza de guerra comercial

Donald Trump amenaza con una subida de aranceles a los productos importados. EEUU es el principal socio comercial de la UE así que una medida como esta nos afectaría de lleno. Sobre todo a Alemania, Italia e Irlanda, los países que más exportaron a EEUU en 2023.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha querido quitar gravedad a un posible cambio en la Casa Blanca pero ha lanzado un dardo a las medidas proteccionistas que defiende Trump y su 'Make America great again'. "Cooperaremos con la administración americana en cualquier caso sea quien sea el presidente, pero el mensaje global es que la UE seguirá considerándose un pilar del multilateralismo y la apertura frente al riesgo de proteccionismo y fragmentación", ha dicho Gentiloni.

También el presidente francés quiso advertir de que Europa tendrá que reaccionar ante una vuelta de Trump. "Tenemos que ser lúcidos. Europa no es ya la prioridad de EEUU. Su primera prioridad ahora es EEUU y su segunda prioridad es China, y para el resto depende del momento. Las últimas grandes decisiones que han tomado (la salida de Afganistán o el acuerdo AUKUS) no las han consensuado con Europa”, ha alertado Enmanuel Macron.

Respuesta europea en Budapest

La respuesta de la Unión Europea llegará en la cumbre de Budapest, donde se reúnen los líderes europeos este jueves y viernes. Se espera que debatan de manera directa los diferentes escenarios que se abren y que valoren si hay que tomar decisiones en algunos ámbitos.

Se da la circunstancia de que el anfitrión de esta cita es el primer ministro húngaro. El populista Viktor Orbán lleva varios días diciendo públicamente que espera una victoria clara de Trump y que incluso "abrirá botellas de champán para celebrarlo si gana". Europa contiene la respiración ante lo que se decida en las urnas americanas, asumiendo el impacto que tendrá a este lado del Atlántico.

