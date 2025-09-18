Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los Macron presentarán pruebas científicas y fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Surge en el marco de una demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer Candace Owens por haber promovido la idea de que la mujer de Macron nació varón.

Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux

Emmanuel Macron y Brigitte TrogneuxEFE

Ángela Clemente
Publicado:

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, están planteando presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos con el fin de demostrar que ella es mujer, según ha dicho el abogado de la pareja a la cadena BBC.

Al parecer, esta idea surge en el marco de una demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer Candace Owens por haber promovido la idea de que la mujer de Macron nació varón.

Los abogados de Owens responden con una moción para desestimar la demanda

Los abogados de Owens, según la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda. En unas declaraciones al podcast de la BBC 'Fame Under Fire', el abogado del caso afirmó que Brigitte considera las acusaciones de Owens "increíblemente perturbadoras" y que suponen una "distracción" para el presidente francés.

"Cuando tu familia es atacada, te desgasta"

"No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", declaró.

Clare precisó que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, aunque no ha revelado por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones. "Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", dijo.

Fotos de Brigitte embarazada

Acerca de si los Macron facilitarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare ha dicho que existían y que se presentarían ante el tribunal.

Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense 'Daily Wire', con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido en repetidas ocasiones su opinión de que Brigitte Macron es hombre.

