Estados Unidos prohíbe a sus funcionarios tener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos

Estados Unidos ha prohibido a su personal gubernamental en China mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos. La medida también incluye a familiares y contratistas con acreditaciones de seguridad.

Según 'The Associated Press', la normativa fue implementada por el embajador saliente de Estados Unidos, Nicholas Burns, en enero. Aunque algunas agencias estadounidenses ya tenían reglas estrictas sobre tales relaciones, no había una política general de "no confraternización" desde la Guerra Fría.

Una versión más limitada de la política se implementó el verano pasado, cuando se prohibió al personal estadounidense mantener "relaciones románticas y sexuales" con ciudadanos chinos que trabajaban como guardias y otro personal de apoyo en la embajada de Estados Unidos y en cinco consulados en China. Sin embargo, el embajador saliente la amplió a una prohibición general con cualquier ciudadano chino en China.

Según ha adelantado, esta nueva política se planteó por primera vez durante el verano pasado después de que miembros del Congreso contactaran a Burns para expresar su preocupación de que las restricciones sobre estas relaciones no eran estrictas. El Comité Selecto de la Cámara sobre el Partido Comunista Chino no respondió a una solicitud de comentarios.

Excepciones a la política

La nueva política cubre las delegaciones de Estados Unidos en la China continental, como la embajada en Beijing y los consulados en Guangzhou, Shanghái, Shenyang y Wuhan. También cubre el consulado estadounidense en el territorio semiautónomo de Hong Kong. Sin embargo, no se aplica al personal estadounidense destinado fuera de China.

La única excepción es para el personal estadounidense con relaciones preexistentes con ciudadanos chinos, que pueden solicitar exenciones. Si es denegada, las personas deberán terminar la relación o dejar su puesto, dijeron las personas. Cualquiera que incumpla la política recibirá orden de abandonar China inmediatamente.

La política fue comunicada de forma verbal y electrónica al personal estadounidense en China en enero, pero no ha sido anunciada públicamente.

Este tipo de políticas no se implementaban en el país desde la Guerra Fría. Así lo indican documentos desclasificados del Departamento de Estado que muestran que en 1987, el gobierno de Estados Unidos prohibió al personal estacionado en el bloque soviético y China hacerse amigo, salir o tener relaciones sexuales con locales.

China también ha ido endureciendo sus ya estrictos controles sobre su personal en el extranjero, según regulaciones chinas. En Beijing se ha comenzado a hacer cumplir estrictamente regulaciones que prohíben promociones para funcionarios públicos chinos con cónyuges que adquirieron ciudadanía extranjera y evitan que los diplomáticos pasen un período prolongado de tiempo en un país, obligando a algunos a regresar a China.

