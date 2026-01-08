Una intensa ola de frío polar deja ya 13 muertos en Polonia, mientras se esperan temperaturas de hasta 25 grados bajo cero

La intensa ola de frío polar que afronta Polonia, con temperaturas nocturnas de hasta 20 grados bajo cero en algunas regiones, ha provocado la muerte de 13 personas por hipotermia, además de cientos de emergencias y carreteras cortadas.

Las autoridades han confirmado que los fallecidos pertenecen a Masuria (norte), dos en Pequeña Polonia (sur), y otra en Silesia (sur), a las que hay que sumar otras cinco de las que han informado la Policía y otras dos notificadas por los servicios de rescate.

Hay ayuntamientos que han acondicionado como albergues temporales locales municipales e incluso oficinas con el fin de proteger del frío a las personas sin hogar. También se han hecho llamamientos para que quienes puedan, tanto particulares como alojamientos turísticos, acojan a los ciudadanos más vulnerables hasta que la ola de frío finalice.

Patrullas de voluntarios

Las patrullas de voluntarios se han intensificado en estaciones de tren, sótanos y edificios abandonados para localizar a personas en riesgo. Aún así, los datos indican que la infraestructura disponible es limitada.

En Cracovia, un estudio sobre los 11 centros de ayuda de los que dispone la ciudad reveló que solo hay de 691 camas, una cifra que no cubre la demanda estimada de más de 1.100 personas sin hogar que hay en la ciudad. Además, de esos 11 albergues, solo cuatro cuentan con asistencia médica y seis de ellos no proporcionan comida.

Medidas de emergencia extrema

La situación por la ola de frío ha obligado a adoptar medidas de emergencia extremas, como el cierre de escuelas en algunos municipios debido a las dificultades de transporte y el frío intenso. Hay ciudades, como Toruń, que han instalado braseros de carbón en la calle para ofrecer calor momentáneo a los transeúntes.

Las temperaturas podrían alcanzar cotas aún más bajas durante la próxima semana, con mínimas previstas de hasta 25 grados bajo cero y que a ello se sumen temporales de viento, así como nevadas que podrían dejar más de 60 centímetros de nieve.

