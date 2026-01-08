Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Con qué fuerzas cuentan Groenlandia y Dinamarca para responder a una agresión militar de EEUU

La diferencia de la fuerza militar de ambos países es abismal. Dinamarca tan solo cuenta con un máximo de 9.000 efectivos, mientras que EEUU cuenta con un ejército potente de más de 455.000 soldados.

Beni López
Publicado:

Groenlandia se ha convertido en uno de los temas que mantiene en vilo a Europa. Los deseos de Trump por hacerse con la isla ártica han hecho que Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca y España respondan defendiendo la soberanía de Groenlandia.

Sin embargo, para el presidente americano, la adquisición de Groenlandia se ha convertido en una "necesidad absoluta". De hecho, tanto es así que la Casa Blanca ha mostrado sus intenciones de comprar la isla, al igual que ya hizo en varios territorios en el pasado . Ya ocurrió con Alaska, que en su día perteneció a Rusia o las Islas Vírgenes de Dinamarca. De hecho, el interés por EEUU con Groenlandia es tan grande que Marco Rubio ha anunciado que se reunirá con líderes daneses la semana que viene.

No obstante, aunque haya predisposición a comprar este territorio, lo cierto es que el hecho de utilizar la fuerza militar es una opción que está sobre la mesa para la administración americana. "El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, recurrir a las Fuerzas Armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe" ha afirmado la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

¿Con qué recursos cuenta Dinamarca para afrontar a una acción militar frente a EEUU?

En líneas generales, Washington supera con creces la fuerza militar de Copenhague. El ejército danés cuenta con un rango de entre 8.000 efectivos, según detalla las Fuerzas Armadas de Dinamarca, según detalla el Ministerio danés de Defensa, frente a los 455.824 que posee EEUU, según datos del Departamento de Defensa de EEUU actualizados en octubre de 2025.

Para entender mejor la magnitud de ambos ejércitos, Global Firepower, organización que analiza la capacidad bélica de 145 países, ubica a EEUU como país que lidera el ranking, frente a Dinamarca, que ocupa la 45ª posición.

En lo que respecta al tema monetario, lo cierto es que el país norteamericano gana por goleada al europeo: Washington cuenta con un presupuesto de 895 millones de dólares frente a los 7'2 millones de dólares de Dinamarca.

Si hablamos del poder aéreo, Dinamarca tan solo cuenta con 117 aeronaves frente a las 13.043 americanas. Asimismo, la comparativa de los aviones de combate sigue una línea parecida: 31 aviones daneses frente a 1.790 de EEUU. A su vez, Dinamarca apenas 34 helicópteros, mientras que EEUU cuenta con 5.843.

Tampoco debemos olvidarnos de las fuerzas por tierra. Trump tiene en su ejército 4.640 tanques frente a los 44 de Mette Frederiksen. Algo parecido ocurre con los vehículos blindados (3.586 de Dinamarca frente a los 391.963 de EEUU) y los lanzacohetesmóviles (8 daneses frente a los 641 americanos).

La artillería naval también es clave en todo esto. El país nórdico tan solo cuenta con 50 unidades de fuerza de flota en comparación con los 440 del país americano.

