Mapa de Groenlandia: por qué Trump quiere este enclave estratégico en el Ártico

La noticia de que Donald Trump no descartaría el uso del Ejército dentro de las opciones para hacerse con el control de Groenlandia ponía el foco en este enclave. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, resaltaba en un comunicado de prensa que el mandatario y su equipo analizan "una serie de opciones" para alcanzar este objetivo de política exterior.

Históricamente, Groenlandia ha sido un territorio de alto valor estratégico debido a su tamaño y a su ubicación, entre los océanos Atlántico y Ártico, un espacio al que se asoman cinco países con costa: Estados Unidos, Canadá, Rusia, Noruega y Dinamarca, a través de Groenlandia.

Esta no es la primera ocasión en la que Donald Trump se refiere a Groenlandia en estos términos, puesto que durante su primer mandato presidencial ya puso la isla en su punto de mira.

Mapa geopolítico del Ártico | EUROPAPRESS

Groenlandia a lo largo de los años

En el siglo XIX, la isla quedó bajo control de Dinamarca tras un largo proceso de colonización iniciado en el siglo X. Desde 1979, goza de autonomía respecto a Copenhague. En el año 2008, el Gobierno danés renunció a la mayor parte de sus competencias sobre Groenlandia, salvo en ámbitos clave como la política exterior y la Defensa. Desde 2009, el territorio tiene derecho a declarar su independencia mediante referéndum.

Estados Unidos, que ya compró Alaska en 1867, llegó a plantearse también la adquisición de Groenlandia y volvió a hacerlo hace casi ocho décadas, cuando la Administración de Harry S. Truman presentó una oferta formal de 100 millones de dólares en oro. Actualmente, Washington mantiene presencia militar en la isla en virtud de acuerdos de defensa que se remontan a 1958, en el marco del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

Interés por Groenlandia

El interés por Groenlandia se refuerza debido al progresivo deshielo del Ártico y la apertura de nuevas rutas de navegación, factores que incrementan su valor económico y geopolítico en una región rica en recursos naturales como petróleo, gas y minerales raros.

En el océano Ártico, la superficie cubierta por el hielo suele alcanzar su mínimo anual en septiembre. Su extensión ha ido disminuyendo en general a medida que aumentan las temperaturas globales desde que los científicos de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) comenzaron a rastrear el hielo marino en los polos en 1978.

Según la NASA y el (NSIDC) National Snow and Ice Data Center, la cobertura total de hielo marino, con 4,60 millones de kilómetros cuadrados, empató el año pasado con la de 2008, ostentando el décimo lugar en la lista de los más bajos registrados. "Si bien la superficie de hielo marino del Ártico de este año no alcanzó un mínimo histórico, es consistente con la tendencia a la baja", afirmó en un comunicado Nathan Kurtz, jefe del Laboratorio de Ciencias Criosféricas del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Así, Groenlandia se consolida como un enclave estratégico en la intersección entre la seguridad internacional y los cambios que experimenta el Ártico.

