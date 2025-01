Una española en Los Ángeles, sobre los devastadores incendios en California: "Estamos prácticamente rodeados por el fuego"

La ciudad de Los Angeles está enfrentando una de las peores crisis de su historia reciente debido a una serie de incendios forestales que han arrasado más de 10.000 hectáreas, dejando al menos cinco muertos, decenas de heridos y más de 100.000 evacuados. El gobernador de California, Gavin Newsom, advirtió que el número de víctimas podría aumentar, describiendo la situación como "un desastre natural histórico".

La incertidumbre domina entre los residentes

Lidia Pozo, española residente en Los Ángeles, explicó que el fuego ahora mismo rodea la ciudad. "Estamos prácticamente rodeados por el fuego, pero de momento no hemos sido evacuados y parece que todo sigue bien por esta zona. Aunque tengo algunos amigos que han sido evacuados porque vivían cerca de donde se provocó el incendio en Sunset. Lo único que podemos hacer es seguir esperando y estar atentos a cualquier actualización a través del teléfono y ver si hay algún tipo de alerta. Estamos con las maletas preparadas por si acaso. Estamos con incertidumbre, pero nos toca seguir esperando un poco y esperemos que se quede controlado lo antes posible".

Lidia, cuyo domicilio sirve como refugio temporal para amigos evacuados, añadió: "Somos todos músicos, así que han tenido que dejar muchas cosas en sus casas porque no han tenido tiempo para meter todo en sus coches. Estamos rezando un poco para que el fuego no llegue a sus viviendas y no lo pierdan todo. Por lo menos lo más importante sí que les ha dado tiempo a cogerlo".

¿Una posible evacuación?

"En teoría nos podríamos mover fácilmente con el coche. A través del móvil tenemos un seguimiento de cómo evolucionan todos los incendios, y de momento, las autopistas principales siguen abiertas. Pero, claro, lo suyo sería seguir atentos por si en algún momento cortan alguna carretera e intentar buscar otras vías. Siempre vamos a estar actualizados con las rutas de escape que podamos tener", explicó Lidia Pozo.

El fuego los está arrasando todo

"Es una pena ver en general cómo el fuego está arrasando con todo. Ya no solo con el cartel de Hollywood, hay miles de personas que han perdido su vivienda y absolutamente todo. Creo que ese es el verdadero drama", concluyó Lidia.

Un caos alimentado por el viento

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado el estado de desastre mayor en la ciudad de Los Ángeles, desbloqueando fondos para alojamiento temporal, reparaciones y otros programas de asistencia. Biden tuvo que cancelar un viaje a Italia junto al gobernador Newsom debido a la situación critica que vivía la ciudad estadunidense. "Estamos haciendo todo lo necesario para contener estos incendios y asegurar la vuelta a la normalidad", aseguró el presidente.

Los vientos de Santa Ana, con ráfagas de hasta 160 km/h, han dificultado las labores de los 10.000 bomberos que luchan contra las llamas en seis focos principales: Palisades, Eaton, Sunset y Pacific Palisades.

"Esta tormenta de fuego es la más grande

Las llamas ha destrozado más de 1.100 edificios por el momento. En Hollywood, el Dolby Theater, sede de los Oscar, y el paseo de la Fama están en riesgo. Las nominaciones a los premios han sido aplazadas, y más evacuaciones se ordenan en áreas como Mulholland Drive y Hollywood Boulevard.

El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, afirmó que todos los incendios están controlados al 0%, y que los recursos disponibles son insuficientes. Más de 1.400 bomberos adicionales han sido enviados desde estados vecinos como Oregón y Arizona.

El incendio de Palisades se ha extendido de forma incontrolable, alcanzando 200 hectáreas en apenas diez minutos. En palabras de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, "esta tormenta de fuego es la más grande que hemos tenido. Nos enfrentamos a condiciones extremas de sequía y viento".

