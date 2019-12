Escocia pide un nuevo referéndum ante los resultados de las elecciones de Reino Unido

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que los resultados de las elecciones generales, que el Partido Nacionalista Escocés (SNP) ha ganado en esta región, "mandan un mensaje claro" para que se celebre un segundo referéndum de independencia del Reino Unido. Tras lograr 48 de los 59 escaños escoceses en una noche en que los conservadores del primer ministro, Boris Johnson, consiguieron mayoría absoluta, Sturgeon declaró que estos resultados mandan "un claro respaldo" a que Escocia debería decidir sobre su "futuro y no dejar que lo decidan por nosotros".

Sturgeon ha expresado este viernes que a Escocia se le debe permitir celebrar otro referéndum de independencia ante los grandes resultados que ha obtenido la formación del Partido Nacional Escocés en las elecciones de Reino Unido. "Existe un claro deseo y respaldo por parte de nuestros ciudadanos de que Escocia no esté bajo el Gobierno de Boris Johnson y que no sea expulsada de Europa contra nuestra propia voluntad", ha manifestado Sturgeon. "Existe un mandato de nuestra propia gente, aquí en Escocia, acerca de dirigir nuestro propio futuro", ha defendido la líder escocesa, quien ha remarcado que Johnson "puede contar con un mandato para sacar a Inglaterra de la Unión Europea", pero "no Escocia".

El SNP ha ganado trece diputados y se ha hecho con escaños hasta ahora defendidos por conservadores y laboristas e incluso ha arrebatado el asiento a la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson. Sturgeon ya ha dicho que tras los comicios enviará una carta al próximo primer ministro para solicitar formalmente la convocatoria de un plebiscito, después de que en 2014 el 55% rechazase la separación.

Al frente de Downing Street se encontrará con Johnson, quien ha prometido que rechazará cualquier petición sobre un nuevo referendo con el argumento de que la cuestión quedó zanjada para al menos una generación hace cinco años. Los "tories" fueron la segunda formación en Escocia con 6 escaños (7 menos), seguidos de los Liberales Demócratas que mantuvieron sus 4 diputados y el Partido Laborista que solo logró uno de los siete que ostentaba.