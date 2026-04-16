Entrevista a María Corina Machado en primicia, este viernes a partir de las 9:00 horas en Antena 3 Noticias

La líder opositora venezolana María Corina Machado será entrevistada este viernes a partir de las 9:00 horas en Antena 3 Noticias en el marco de su visita a España. La premio Nobel de la Paz ofrecerá su opinión sobre el futuro de Venezuela tras más de 100 días de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y sobre el papel que Delcy Rodríguez está jugando, así como sus planes para volver a Venezuela y optar a la presidencia en unas futuras elecciones.

Esta entrevista se emitirá a través de la web de Antena 3 Noticias, podrá verse al completo en atresplayer y también en el programa especial del domingo en Antena 3 Internacional.

María Corina Machado ha llegado este jueves a España y a lo largo del viernes se reunirá con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, así como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

El viernes, a partir de las 18:00 horas, el Ayuntamiento de Madrid le rendirá un homenaje especial en la Casa de la Villa, donde se le hará entrega de la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid.

El sábado, María Corina Machado estará también en un acto con venezolanos a las 18:00 horas en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. Previamente, tendrá un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos y se le entregará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

Su relación con Trump

Aunque Donald Trump designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, también ha querido mostrar una posición cercana a María Corina Machado. Y ella, tras regalarle la medalla del premio Nobel de la Paz, insiste en que se ha reunido varias veces con el presidente estadounidense, y con su secretario de Estado, Marco Rubio.

Machado confía en que su plan de trabajo se lleve a cabo, con una tercera fase que derive en un proceso de elecciones libres y justas, aunque es consciente de que se tardará porque "el sistema electoral en Venezuela es un desastre, está totalmente corrompido".

Especial en Antena 3 Internacional

La entrevista a María Corina Machado podrá verse también en el programa especial del domingo 'Especial A3Noticias: María Corina Machado' en Antena 3 Internacional, que también recogerá sus encuentros y declaraciones durante su visita a España. Será en exclusiva para Latinoamérica.

Estos serán los horarios de emisión: 19:30 horas en México, 21:30 horas en Venezuela, 20:30 horas en Colombia y 22:30 horas en Argentina.

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