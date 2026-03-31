El entorno de Trump, bajo la lupa por posible uso de información privilegiada para ganar dinero

Las inversiones realizadas en los mercados financieros justo antes de que Donald Trump retrasara su ultimátum a Irán han puesto el foco sobre posibles operaciones con información sensible. Analistas consultados señalan que, aunque no todas las maniobras resultaron especialmente lucrativas, la clave está en el acceso previo a decisiones de alto impacto geopolítico.

Las sospechas se centran en un asesor del jefe del Pentágono que habría intentado ganar dinero invirtiendo en Bolsa, días antes de la guerra contra Irán. Al parecer, el agente de bolsa de Pete Hegseth intentó hacer una inversión millonaria en un fondo que invierte en empresas de armamento y defensa.

El portavoz del Pentágono ha desmentido esta información, pero no es la primera vez que algo similar ocurre y el gobierno está bajo lupa por si alguien estuviera usando información privilegiada para lucrarse.

El analista Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, resume la situación con cautela: “Es uso de información privilegiada, pero ha sido un negocio no digo ruinoso, pero no ha sido muy positivo”. Sin embargo, distingue entre estas operaciones y otras realizadas minutos antes de decisiones políticas relevantes: “Ahí sí que parece que hay una información privilegiada detrás y un uso de ella, que es al final lo que es delito”.

El debate jurídico gira en torno a si, quienes invirtieron, disponían de información no pública que pudiera afectar a los mercados. En muchos países, este tipo de prácticas está penado con multas millonarias e incluso con penas de prisión.

Las inversiones alrededor de Trump

En paralelo, el entorno del expresidente estadounidense continúa reforzando su presencia en sectores estratégicos. Los hijos de Trump han incrementado sus inversiones en tecnología militar, especialmente en el negocio de los drones, una industria que vive un fuerte auge debido al conflicto en Oriente Medio. Por su parte, su yerno y negociador en la región, Jared Kushner, busca captar hasta 5.000 millones de dólares en países árabes para su empresa.

No se trata de un fenómeno aislado. Grandes fondos internacionales también obtienen beneficios en contextos de inestabilidad. Entre ellos destaca BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo. Investigaciones recientes apuntan a que algunos inversores habrían anticipado el ataque de Hamás del 7 de octubre y aprovecharon la volatilidad de los mercados para obtener ganancias.

En los conflictos bélicos, coinciden los analistas, el patrón se repite: mientras la población civil paga el precio más alto, una minoría logra convertir la incertidumbre en oportunidades financieras.

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