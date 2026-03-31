Donald Trump, dispuesto a terminar la guerra de Irán incluso aunque no se reabra el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense Donald Trump tiene prisa por acabar la guerra de Irán, tal y como publica este martes The Wall Street Journal. El presidente le habría confesado a su círculo más cercano en la Casa Blanca que está dispuesto a terminar el conflicto, incluso aunque el régimen no reabra el Estrecho de Ormuz.

Trump ha venido reconociendo en público que puede cambiar de opinión en cuestión de segundos. Durante el último mes, el presindete ha expresado diversas opiniones sobre cómo gestionar el estrecho. Ahora, parece inclinarse por poner fin a la campaña militar, aunque Ormuz permanezca cerrado. Intentar reabrirlo extendería la campña más allá de las cuatro o seis semanas de plazo que él mismo se marcó. El asesinato de decenas de dirigentes iraníes complica, además, los esfueros de Washington por negociar con Teherán.

Trump insta al resto de países aliados a que abran ellos el estrecho de Ormuz

Donald Trump ha pedidoa los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", insistió en un post en Truth Social. "A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les hago una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO", ha dicho Trump esta mañana en la red social.

Además, sugiere que, tras el inicio del pasado 28 de febrero de la ofensiva militar contra Irán junto con Israel y sin consultar con sus aliados, Estados Unidos no tiene intención urgente de abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

"Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", dijo Trump, en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectados por la detención de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio.

"Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump.