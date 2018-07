Encuentran viva a una mujer en el frigorífico de una morgue después de que la dieran por muerta

Una mujer ha sido descubierta viva por unos oficiales forenses en una nevera mortuoria de Sudáfrica después de que los paramédicos del servicio de ambulancias la declararan muerta tras un accidente de tráfico, según ha confirmado el director ejecutivo de los Servicios de Patología Forense de la región de Gauteng, el doctor Paul Morule,

Una fuente de la funeraria de Carletonville ha explicado a 'Times Live' que sus compañeros habían dejado los cuerpos en los frigoríficos y estaban rellenando "formularios" cuando uno regresó para comprobar cómo estaban. "Cuando sacó el cuerpo de la mujer, vio que respiraba", describe.

El gerente de operaciones del servicio de emergencias, Gerrit Bradnick, ha defendido que sus paramédicos habían declarado la muerte de la mujer siguiendo todos los protocolos para comprobar si había vida, incluida la búsqueda de signos de pulso y respiración. "El equipo usado para determinar la vida no mostró ninguna forma de vida en la mujer", defiende, e insiste en que "esto no sucedió porque nuestros paramédicos no están bien entrenados y no hay pruebas de negligencia por parte de nuestro equipo".