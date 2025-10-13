VÍDEO: Estalla un explosivo abandonado en Gaza mientras una familia buscaba entre los escombros de su vivienda

Tres niños resultaron heridos este lunes cuando explotó un artefacto sin detonar abandonado por el ejército israelí cerca del hospital Shifa de la ciudad de Gaza, informó el servicio de Defensa Civil de la Franja.

El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, reiteró la urgencia de identificar los explosivos sin detonar para reducir el riesgo a la población civil, especialmente cuando los residentes comienzan a regresar a sus viviendas destruidas o parcialmente dañadas. "Debemos localizar dónde están los artefactos sin detonar para disminuir el riesgo para los civiles, especialmente cuando empiecen a regresar a sus zonas de origen", señaló Fletcher desde Nueva York.

Según el Servicio de Acción contra las Minas de la ONU, entre un 5 % y un 10 % de las armas lanzadas en Gaza no detonaron, "dejando tras de sí peligros mortales".

Entre octubre de 2023 y enero de 2025, al menos 92 personas habían muerto o resultado heridas por artefactos explosivos, incluidos bombardeos aéreos, morteros, cohetes, proyectiles y artefactos improvisados, según el jefe del Programa de Acción contra Minas en los Territorios Palestinos Ocupados.

La ONU subraya que estos restos explosivos representan una amenaza inmediata tanto para los civiles como para los equipos humanitarios y se estima que podrían pasar hasta 14 años antes de que Gaza esté completamente libre de bombas sin detonar.

