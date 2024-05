Encuentran muerto a un influencer de Tik Tok acusado de tener contenidos pedófilos

Tik Tok es una herramienta al alcance de todo el mundo y esto supone que su uso pueda ser ejecutado por personas que, en su historial delictivo, tienen escalofriantes acusaciones como puede ser la pedofilia. Es el caso de Leonel Esteban Barroni, un tiktoker de 40 años con más de 100 mil seguidores que fue acusado y detenido por tenencia de material pedófilo y ahora ha sido encontrado muerto.

Barroni creaba contenido tanto en la aplicación de Tik Tok como Youtube bajo el nombre de 'Un león viajero' y hace tan solo unos días era señalado como partícipe de una trama que involucra material de abuso sexual de niños y niñas. Fue detenido en su casa de La Matanza después de que, según informa el medio de comunicación 'Clarín', una agencia internacional detectara que había archivos de material pedófilo en sus dispositivos digitales.

Posible suicidio del tiktoker acusado de pedofilia

Tan solo unos días más tarde, Barroni ha sido encontrado sin vida en su casa de Isidro Casanova. Según fuentes policiales, su cuñado, tras varios intentos de comunicación con él fallidos, se acercó a la casa y lo encontró muerto. La principal hipótesis, tal y como indica el medio anteriormente mencionado, es que se trate de un suicidio, ya que la Policía describe la escena de tal forma que Barroni se encontraba ahorcado en el baño, con sus manos y piernas atacas con precintos plásticos. Los investigadores indican que estas ataduras pueden haber sido realizadas por el propio Barroni.

La familia contó a la investigación (que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario), que desde que comenzó a ser señalado como pedófilo por la justicia, estaba deprimido y que en las últimas horas había dejado mensajes de despedida en su teléfono móvil.

El caso por el que fue acusado no solo lo implica a él, sino que se le suman otros seis adultos y un adolescente de 16 años. Esta investigación dio comienzo el año pasado después de que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires enviara al menos 18 informes al National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) donde se había detectado contenido de abuso sexual infantil en distintos puntos de la zona argentina de La Matanza. Se calcula que entre la documentación de los delitos estén 300 imágenes involucradas en procedimientos.

¿Vigilancia masiva de la UE para detectar el abuso sexual infantil?

Hace tan solo unas semanas se hacía público que alrededor de 270 científicos de todo el mundo dieron la voz de alarma debido a la posibilidad de que la Unión Europa pueda poner en marcha una "vigilancia masiva" de los dispositivos de de todos sus ciudadanos como parte de una nueva medida para la detección del abuso sexual infantil.

La norma se encuentra aún en fase de negociación ya que Bruselas se encuentra en negociaciones para buscar un equilibrio y que no se vulnere la normativa de protección de datos. WhatsApp podría ser una de las aplicaciones afectadas por esta nueva normativa europea. Los mensajes y fotografías que envían los millones de usuarios en la actualidad, están cifrados, por lo que nadie puede acceder ellos. No obstante, de aprobarse, Europa podría visualizar este contenido.

Los expertos también alertan sobre las falsas alarmas. Creen que el algoritmo no será capaz de diferenciar fotos familiares, donde aparezcan niños, de la verdadera pornografía infantil: "Está claro que se cazarán pederastas, pero también comunicaciones que están en la esfera privada", afirma Antonio Nappa, profesor de la Universidad Carlos III.