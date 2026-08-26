Muere la influencer Ceyda Yakova a los 22 años tras un accidente de moto

La influencer turca Ceyda Yakova, conocida por compartir en redes sociales su pasión por las motocicletas, ha muerto a los 22 años tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad costera de Şile, en Turquía.

El accidente tuvo lugar el pasado 17 de agosto, alrededor de las 17:00 horas. Según informan medios turcos, Yakova se encontraba abandonando la localidad después de visitar a un amigo cuando, al tomar una curva, la rueda de su motocicleta quedó atrapada en la grava. La joven perdió el control del vehículo y terminó chocando contra una señal de tráfico.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la joven a un hospital cercano. Allí, los médicos determinaron que había sufrido una hemorragia interna y, pese a recibir atención médica, murió poco después.

Las imágenes del accidente, difundidas por el diario turco Sözcü, muestran cómo la motocicleta se desvía hacia el margen derecho de la carretera al tomar la curva antes de impactar contra una señal situada entre unos arbustos.

La universidad en la que estudió confirmó su muerte

La muerte de Yakova fue confirmada el 18 de agosto por la Universidad Bilgi de Estambul, donde había estudiado. "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestra estimada alumna y querida amiga, Ceyda Yakova, a tan temprana edad", señaló la institución en un mensaje de homenaje.

Yakova era conocida en redes sociales por sus vídeos relacionados con el mundo de las motocicletas y acumulaba más de 30.000 seguidores entre Instagram y TikTok. Su última publicación se remontaba al mes de abril, cuando compartió un vídeo junto a su vehículo.

Tras conocerse su fallecimiento, numerosos seguidores dejaron mensajes de despedida en sus redes sociales. "Descansa en paz" o "Que Dios tenga misericordia de su alma" son algunos de los mensajes publicados por sus seguidores.