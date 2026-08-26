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Búnker Suiza

Excavan lujosas cuevas de máxima seguridad en los Alpes para proteger las grandes fortunas en Suiza

La empresa Brünig Mega Safe construye estas galerías pensadas para las enormes riquezas que quieran contar con una opción que resulte prácticamente inaccesible para guardar sus bienes de lujo.

Imágenes de las galerías subterráneas de máxima seguridad para ricos en Suiza.

Excavan cuevas de máxima seguridad en los Alpes para guardar las riquezas de las grandes fortunas en Suiza | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
Publicado:

Las personas que poseen una gran riqueza han contado hasta ahora con la opción de contar con una cámara acorazada para proteger sus bienes de lujo, pero una compañía ha decidido llevar esta idea a otro nivel y ha decidido apoyar un proyecto de crear cuevas subterráneas en los Alpes suizos, para convertirlas en búnkers de máxima seguridad.

Los espacios cuentan con más de 100 metros de profundidad y se pueden alquilar hasta un período máximo de 99 años por un precio de 1.000.000 de euros. De hecho, la estancia más grande podría alcanzar un tamaño similar al de un campo de fútbol, indican desde la empresa suiza Brünig Mega Safe, que lleva a cabo la construcción de las galerías bajo las montañas en las que los millonarios podrán guardar dinero, joyas, obras de arte, o incluso vehículos.

"Estamos a unos 200 metros dentro de la montaña y por encima de nosotros hay unos 100 metros", señala Thomas Gasser, presidente de la compañía. Además, estos lugares también podrán emplearse para reuniones o estancias temporales.

Asimismo, Thomas Gasser asegura que "cada vez hay más gente que quiere destinar allí parte de su patrimonio, para que su arte o sus coches estén a salvo".

Gasser: "La gente quiere proteger su patrimonio"

"Durante mucho tiempo, Dubái se consideró un lugar seguro. Hoy, esa seguridad se pone en duda. La gente simplemente quiere proteger parte de su patrimonio", ha declarado Gasser a la RTS, la televisión pública suiza, que ha visitado las instalaciones. "El cliente es propietario de la unidad. Tiene su propio número de parcela en el registro de la propiedad e incluso puede hipotecarla", añade Gasser.

Los promotores afirman que el complejo podría resistir incluso a ataques con drones y comparan su seguridad con la del Banco Central suizo, con 25 refugios planeados. Además, la empresa indica que las primeras cavernas deberían estar disponibles a partir de 2028.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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