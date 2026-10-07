Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

WASHINGTON

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Según afirman funcionarios estadounidenses, Rusia les ha proporcionado poca información sobre el misterioso episodio, lo que ha avivado los temores de que una enfermedad infecciosa pueda propagarse dentro del país y más allá de sus fronteras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE

Publicidad

Blanca Muñoz
Publicado:

Estados Unidos ha advertido a Moscú que su negativa a revelar detalles sobre la muerte de una trabajadora de un centro de investigación de la peste en Siberia contraviene sus obligaciones internacionales en materia de salud, según ha informado el Wall Street Journal.

Funcionarios estadounidenses aseguran que Rusia apenas ha facilitado información sobre el misterioso episodio, una falta de datos que ha aumentado la preocupación ante la posibilidad de que una enfermedad infecciosa pueda extenderse dentro del país y traspasar sus fronteras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el martes que tiene previsto hablar próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin. La llamada, explicó, abordará la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado en la peste, fallecida la semana pasada.

Preguntado por la información que manejan los servicios de inteligencia estadounidenses sobre lo ocurrido en Rusia, Trump respondió: "Por ahora estamos manteniendo conversaciones muy profundas. Probablemente podremos informar sobre ello mañana".

¿Qué es la peste neumónica?

La Embajada de Estados Unidos en Rusia pidió este martes a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región siberiana de Irkutsk que sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias locales, eviten las zonas afectadas y busquen atención médica de inmediato si presentan fiebre o síntomas respiratorios.

El aviso se produce ante las sospechas de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de investigación especializado en esta enfermedad en Siberia, que enfermó y falleció el pasado viernes, 2 de octubre.

Medios locales rusos identificaron a la mujer como Daria Shipilova, de 28 años. Sin embargo, las informaciones sobre cómo y dónde enfermó han sido contradictorias. Las autoridades han señalado que murió de una neumonía de origen aún no determinado, un caso que llevó a poner en cuarentena a varias decenas de personas y ha alimentado las especulaciones.

La peste neumónica es una infección pulmonar grave y la forma más virulenta de la enfermedad. Puede aparecer tras una infección bubónica o septicémica y provoca síntomas como dificultad para respirar, dolor torácico y tos, en ocasiones con sangre. Es menos frecuente que la peste bubónica, pero presenta una mayor gravedad.

¿Cómo está actuando Rusia?

Las autoridades rusas han asegurado que la situación está bajo control, pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el martes que la información compartida por Moscú era "todavía bastante limitada", pero no hizo referencia a la comunicación diplomática privada.

"Instamos a Rusia a ser transparente y a compartir más información con el mundo para que todos podamos reaccionar de forma adecuada", añadió Rubio, quien se encontraba en Islandia para hablar sobre cooperación en materia de seguridad en el Ártico. "Quizás no haya nada allí. Quizás sea más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos".

Un portavoz del Departamento de Estado declaró que se ha solicitado oficialmente información adicional al gobierno ruso y que está en comunicación oficial con otros países de todo el mundo para compartir información.

El Departamento de Estado reitera con vehemencia su recomendación de no viajar a Rusia por cuestiones de seguridad. La embajada en Rusia publica una alerta de salud y vuelven a recomendar que no se viaje a Rusia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia

Protestas Francia

Publicidad

Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Imagen de los archivos de Jeffrey Epstein liberados por autoridades en Estados Unidos

Encuentran muerto en Tailandia al banquero británico Simon Andriesz, informante en el caso Epstein

Christa PikeTENNESSEE DEPARTMENT OF CORRECTION / ZUMA PRESS01/10/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Christa Pike se encuentra consciente y habla tras sobrevivir a su intento de ejecución con dosis letales

Rescate de Morocho
Chile

VÍDEO: Así fue el rescate de Morocho, el perro que pasó más de dos horas luchando contra la corriente

Sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán
Espionaje

Detenido un ex jefe de la Inteligencia de Alemania acusado de espiar para un servicio extranjero

Protestas Francia
Francia

Caos y violencia en los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes en las protestas educativas en Francia

Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia
Deepfakes

Meloni 'blinda' su voz frente a la inteligencia artificial

La primera ministra italiana ha solicitado ante la EUIPO el registro de su voz para impedir que sea clonada y utilizada en contenidos fraudulentos generados con IA.

El presidente de EEUU, Donald Trump

Trump ofrece ayuda a Rusia por la peste neumónica en Siberia

El influencer Mad Sandhu

Muere el influencer y defensor de los derechos LGTBIQ+ Mad Sandhu en un tiroteo

Nidal Hasan

Trump autoriza el fusilamiento del exmayor del Ejército, Nidal Malik Hasan, condenado por matar a 13 personas y herir a 32

Publicidad