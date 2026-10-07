EE.UU. presiona a Rusia para aclarar el presunto caso de peste neumónica

Estados Unidos ha advertido a Moscú que su negativa a revelar detalles sobre la muerte de una trabajadora de un centro de investigación de la peste en Siberia contraviene sus obligaciones internacionales en materia de salud, según ha informado el Wall Street Journal.

Funcionarios estadounidenses aseguran que Rusia apenas ha facilitado información sobre el misterioso episodio, una falta de datos que ha aumentado la preocupación ante la posibilidad de que una enfermedad infecciosa pueda extenderse dentro del país y traspasar sus fronteras.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el martes que tiene previsto hablar próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin. La llamada, explicó, abordará la muerte de una trabajadora de un laboratorio especializado en la peste, fallecida la semana pasada.

Preguntado por la información que manejan los servicios de inteligencia estadounidenses sobre lo ocurrido en Rusia, Trump respondió: "Por ahora estamos manteniendo conversaciones muy profundas. Probablemente podremos informar sobre ello mañana".

¿Qué es la peste neumónica?

La Embajada de Estados Unidos en Rusia pidió este martes a los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región siberiana de Irkutsk que sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias locales, eviten las zonas afectadas y busquen atención médica de inmediato si presentan fiebre o síntomas respiratorios.

El aviso se produce ante las sospechas de peste neumónica tras la muerte de una trabajadora del instituto de investigación especializado en esta enfermedad en Siberia, que enfermó y falleció el pasado viernes, 2 de octubre.

Medios locales rusos identificaron a la mujer como Daria Shipilova, de 28 años. Sin embargo, las informaciones sobre cómo y dónde enfermó han sido contradictorias. Las autoridades han señalado que murió de una neumonía de origen aún no determinado, un caso que llevó a poner en cuarentena a varias decenas de personas y ha alimentado las especulaciones.

La peste neumónica es una infección pulmonar grave y la forma más virulenta de la enfermedad. Puede aparecer tras una infección bubónica o septicémica y provoca síntomas como dificultad para respirar, dolor torácico y tos, en ocasiones con sangre. Es menos frecuente que la peste bubónica, pero presenta una mayor gravedad.

¿Cómo está actuando Rusia?

Las autoridades rusas han asegurado que la situación está bajo control, pero el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el martes que la información compartida por Moscú era "todavía bastante limitada", pero no hizo referencia a la comunicación diplomática privada.

"Instamos a Rusia a ser transparente y a compartir más información con el mundo para que todos podamos reaccionar de forma adecuada", añadió Rubio, quien se encontraba en Islandia para hablar sobre cooperación en materia de seguridad en el Ártico. "Quizás no haya nada allí. Quizás sea más grave de lo que pensábamos. No lo sabemos".

Un portavoz del Departamento de Estado declaró que se ha solicitado oficialmente información adicional al gobierno ruso y que está en comunicación oficial con otros países de todo el mundo para compartir información.

El Departamento de Estado reitera con vehemencia su recomendación de no viajar a Rusia por cuestiones de seguridad. La embajada en Rusia publica una alerta de salud y vuelven a recomendar que no se viaje a Rusia.

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