EEUU mata a cuatro personas en el ataque a otra lancha "narcoterrorista" cerca de Venezuela

Estados Unidos ha hundido este viernes otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela matando a cuatro personas a bordo, a las que acusa de ser "narcoterroristas". "Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido", ha informado el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en 'X', donde ha publicado un vídeo del ataque. Se trata de un "ataque letal", ha dicho haber dirigido, por orden del presidente Donald Trump, provocando la muerte de cuatro personas y sin bajas estadounidenses.

"El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo", ha dicho.

"Estos ataques continuarán"

Hegseth ha reiterado que la Inteligencia estadounidense confirmó "sin lugar a dudas" que la embarcación "traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico".

"¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", mantiene, sin especificar qué tipos de ataques son los que van dirigidos contra su país.

Donald Trump ha declarado la gurrra a los cárteles de la droga, a los que ha añadido en su lista de organizaciones terroristas para dotar de cierta justificación legal este tipo de ataques que viene lanzando desde septiembre contra embarcaciones en la región del Caribe.

