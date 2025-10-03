Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana

El rey de Inglaterra ha aprobado el nombramiento de la hasta ahora obispo de Londres, Sarah Mullally, como nueva arzobispa de Canterbury. De esta forma se convierte en la primera mujer que ocupa este cargo, el de mayor rango dentro de la Iglesia de Inglaterra.

El Arzobispo ha explicado que Mullally pasará a ser la 106 arzobispa de Canterbury y su investidura se celebrará en la Catedral de Canterbury en marzo de 2026.

Hasta ahora es obispa de Londres desde 2018 y anteriormente fue obispa de Crediton en la diócesis de Exeter. Antes de su ordenación en 2001 fue la directora de Enfermería del Gobierno para Inglaterra, la persona más joven en ser nombrada para ese cargo a los 37 años, tras haberse especializado previamente como enfermera oncológica.

La Comisión de Nominaciones de la Corona (CNC) de Canterbury nominó a la obispa Sarah tras un proceso de consulta pública y discernimiento basado en la oración que comenzó en febrero de este año. La CNC de Canterbury estuvo compuesta por representantes de la Iglesia de Inglaterra, la Comunión Anglicana global y la Diócesis de Canterbury, según ha indicado el Arzobispado.

El arzobispo de Canterbury, obispo de mayor rango de la Iglesia de Inglaterra, desempeña su ministerio combinando diversas funciones, entre ellas, la de obispo diocesano de la diócesis de Canterbury, primado de toda Inglaterra y metropolitano. En la Cámara de los Lores, el arzobispo de Canterbury es uno de los 26 obispos que conforman la Cámara de los Lores Espirituales.

"Es una gran responsabilidad"

La obispa Sarah Mullally ha asegurado que responde a este nuevo ministerio "con el mismo espíritu de servicio a Dios y a los demás" que le "ha motivado" desde que abrazó la fe en su adolescencia, sabiendo "que es una gran responsabilidad" pero afrontándolo "con paz y confianza en que Dios" la "guiará".

"En cada etapa de ese camino, a través de mi carrera de enfermería y mi ministerio cristiano, he aprendido a escuchar atentamente a las personas y a la dulce inspiración de Dios, para buscar unirlas y encontrar esperanza y sanación", ha expresado. Asimismo ha animado a la Iglesia "a seguir creciendo en la confianza en el Evangelio, a hablar del amor en Jesucristo y a que este moldee las acciones" de cada uno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com