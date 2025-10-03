Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Flotilla

Ada Colau, Ana Alcalde, o Itziar Moreno: estos son los activistas españoles que viajaban en la Flotilla

Los primeros deportados han sido cuatro polítcos italianos: el senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático (PD), y la también eurodiputada Benedetta Scuderi, representante de la formación Europa Verde.

Uno de los barcos rumbo a Gaza

Estos son los activistas españoles que viajaban en la Flotilla | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

Son más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla los que viajaban con la intención de terminar con el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria a su población los que la noche del miércoles comenzaron a ser abordados por parte de la Armada israelí en un operativo que se prolongó durante horas cuando se encontraban en aguas internacionales. La misión calificó como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua", "rociados con agua contaminada", y también sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde el miércoles por la noche.

En total, 473 tripulantes navegaban rumbo a Gaza, pero fueron detenidos tras la operación de intercepción de la Armada israelí. Ahora, una nueva flotilla intenta desafiar al ejército israelí. Otros 11 barcos que salieron hace una semana de Italia se dirigen hacia Gaza con ayuda humanitaria.

Los integrantes de la Flotilla

Una de las principales cuestiones que surgen es la de quiénes son las personas que iban a bordo de esos barcos que Israel detuvo. Una de las integrantes más conocidas de la flotilla es Ana Alcalde. Es española convertida al Islam, tiene seis hijos, acumula miles de seguidores en redes sociales y es reconocida por su activismo.

Los primeros deportados han sido cuatro polítcos italianos: el senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático (PD), y la también eurodiputada Benedetta Scuderi, representante de la formación Europa Verde. Este viernes han llegado al aeropuerto Fiumicino de Roma.

Entre ellos, también hay políticos españoles, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, miembros de Podemos, Esquerra o de la CUP, dos expresos de ETA (Itziar Moreno y José Javier Osés), documentalistas.

La joven activista Greta Thunberg también es una de las detenidas por Israel, además de uno de los nietos del que fuera presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela.

España se moviliza en apoyo a la Flotilla

Miles de personas se han movilizado en las calles de diferentes ciudades españolas en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla que intentó romper el bloqueo a Gaza, en una jornada marcada por la tensión, los disturbios y la represión policial en algunas zonas.

Las protestas, convocadas por organizaciones propalestinas, sindicatos estudiantiles y entidades sociales, se desarrollaron en un clima de creciente indignación tras la interceptación por parte del ejército israelí de la Global Sumud Flotilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Primeras imágenes de los detenidos, arrodillados e increpados por el ministro de Seguridad israelí: "Son terroristas"

Imagen de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel.

Publicidad

Mundo

Buques de la Flotilla Global Sumud llegando al puerto de Ashdod

Última hora de la Flotilla en directo: La mayoría de los detenidos aceptan ser deportados

EEUU mata a cuatro personas en el ataque a otra lancha "narcoterrorista" cerca de Venezuela

EEUU mata a cuatro personas en el ataque a otra lancha "narcoterrorista" cerca de Venezuela

Uno de los barcos rumbo a Gaza

Ada Colau, Ana Alcalde, o Itziar Moreno: estos son los activistas españoles que viajaban en la Flotilla

Trump en la ONU
Trump

La última idea de Trump para las universidades: más fondos federales a las que le den "lealtad ideológica"

Imagen de Sarah Mullally
Arzobispa de Canterbury

Sarah Mullally, primera mujer arzobispa de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana

Imagen de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel.
Flotilla

Primeras imágenes de los detenidos, arrodillados e increpados por el ministro de Seguridad israelí: "Son terroristas"

Los detenidos, que han denunciado un ataque ilegal, pasaron un proceso de inspección en Asdod y están a la espera de ser deportados.

Putin
Putin

Putin ironiza sobre los drones en Europa: "No enviaré más drones ni a Francia ni a Dinamarca… ¿A Lisboa?"

Incidentes con drones paralizan el aeropuerto de Múnich y activan alertas en Bélgica mientras Dinamarca eleva el riesgo de sabotaje; el Kremlin tilda de "histérica" la respuesta europea y advierte a EE. UU. por el envío de misiles Tomahawk a Ucrania.

Imagen de archivo

Alerta por norovirus en un crucero de Royal Caribbean con casi 100 personas contagiadas

La investigación policial continúa en la escena cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, Manchester.

Una de las víctimas del atentado de Mánchester murió al ser disparada por la policía

Israel difunde un vídeo en un barco de la Flotilla

Israel difunde un vídeo en un barco de la Flotilla: "No hemos encontrado mucha ayuda para Gaza"

Publicidad