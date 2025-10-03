Ada Colau, Ana Alcalde, o Itziar Moreno: estos son los activistas españoles que viajaban en la Flotilla

Son más de 40 barcos de la Global Sumud Flotilla los que viajaban con la intención de terminar con el bloqueo a Gaza y llevar ayuda humanitaria a su población los que la noche del miércoles comenzaron a ser abordados por parte de la Armada israelí en un operativo que se prolongó durante horas cuando se encontraban en aguas internacionales. La misión calificó como "nuevos actos de agresión contra civiles desarmados" la operación de Israel, y aseguró que los voluntarios fueron "atacados con cañones de agua", "rociados con agua contaminada", y también sufrieron interferencias sistemáticas en sus comunicaciones desde el miércoles por la noche.

En total, 473 tripulantes navegaban rumbo a Gaza, pero fueron detenidos tras la operación de intercepción de la Armada israelí. Ahora, una nueva flotilla intenta desafiar al ejército israelí. Otros 11 barcos que salieron hace una semana de Italia se dirigen hacia Gaza con ayuda humanitaria.

Los integrantes de la Flotilla

Una de las principales cuestiones que surgen es la de quiénes son las personas que iban a bordo de esos barcos que Israel detuvo. Una de las integrantes más conocidas de la flotilla es Ana Alcalde. Es española convertida al Islam, tiene seis hijos, acumula miles de seguidores en redes sociales y es reconocida por su activismo.

Los primeros deportados han sido cuatro polítcos italianos: el senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas, el diputado Arturo Scotto y la eurodiputada Annalisa Corrado, del Partido Democrático (PD), y la también eurodiputada Benedetta Scuderi, representante de la formación Europa Verde. Este viernes han llegado al aeropuerto Fiumicino de Roma.

Entre ellos, también hay políticos españoles, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, miembros de Podemos, Esquerra o de la CUP, dos expresos de ETA (Itziar Moreno y José Javier Osés), documentalistas.

La joven activista Greta Thunberg también es una de las detenidas por Israel, además de uno de los nietos del que fuera presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela.

España se moviliza en apoyo a la Flotilla

Miles de personas se han movilizado en las calles de diferentes ciudades españolas en apoyo al pueblo palestino y a la Flotilla que intentó romper el bloqueo a Gaza, en una jornada marcada por la tensión, los disturbios y la represión policial en algunas zonas.

Las protestas, convocadas por organizaciones propalestinas, sindicatos estudiantiles y entidades sociales, se desarrollaron en un clima de creciente indignación tras la interceptación por parte del ejército israelí de la Global Sumud Flotilla.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com