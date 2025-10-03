Primeras imágenes de los detenidos, arrodillados e increpados por el ministro de Seguridad israelí: "Son terroristas"

Las fuerzas israelíes han interceptado a primera hora de esta mañana la única embarcación que quedaba de la flotilla. Los seis tripulantes del barco Marinette han sido detenidos y acusados por el ministro de Seguridad Nacional de Israel de "terrorismo".

"Son los terroristas de la flotilla. Son terroristas", aseguró el ministro ultranacionalista Itamar Ben Gvir haciendo referencia a todos los tripulantes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla.

Gvir acusó a los activistas, políticos y periodistas detenidos a bordo de los barcos de respaldar a criminales. A su vez, aseguró que el motivo por el que se habían embarcado no era el de asistir a los palestinos, sino el de apoyar a "los terroristas en Gaza". "Apoyan el terrorismo", aseveró el ministro, mientras de fondo se escuchaban gritos de 'Palestina libre'.

Finalmente, Gvir, que también gestiona la Policía de Israel en el gobierno de Benjamin Netanyahu, negó que las embarcaciones contaran con ayuda humanitaria: "Todo era una gran fiesta. No veo nada aquí. No hay ayuda y no hay misión humanitaria".

Los 470 detenidos, que estaban arrodillados en el suelo, están a la espera de deportación.

