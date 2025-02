Casi el 20% de los candidatos a donante de semen presenta una ITS

La Fundació Puigvert ha realizado un informe que desvela datos preocupantes. De entre los candidatos a donantes de semen, casi el 20% sufre una Infección de Transmisión Sexual (ITS) en Cataluña donde se registra la mayor incidencia de todo el país. Cifras extraídas del Programa de Donantes del banco de Semen que alertan sobre este incremento de patologías y pone de manifiesto la importancia de la detección precoz para frenar la propagación de estas infecciones. Solo el 1% presenta sintomatología clínica.

La Fundación encargada del estudio ha hecho una campaña para promover el uso del preservativo y de fomentar la vacunación frente al VPH (Virus del Papiloma Humano) como estrategias clave para evitar la multiplicación de estas infecciones. Las más comunes son la gonococcia y la infección por clamidia. Se relaciona este crecimiento con la mejora de los sistemas de detección y control y a la proliferación de conductas de riesgo sin protección. Uno de los principales factores de riesgo a tener en cuenta según los profesionales, es que en la mayoría de los casos, este tipo de infecciones no dan señales físicas, por lo que el portador no es consciente de ello, no lo acata y mientras tanto puede ir esparciéndolo, lo cual ramifica la patología.

También se ha vinculado este incremento con el adelanto de la edad a la hora de mantener relaciones sexuales (la media está en13,8 años, y sólo un 62% de los jóvenes utilizan métodos anticonceptivos), el crecimiento de parejas abiertas (el aumento significativo de las relaciones sexuales con más de una persona a la vez hace que, si hay una ITS, ésta se propague de forma exponencial), las aplicaciones de citas y el fenómeno de las relaciones seriadas (cambios frecuentes de pareja sin tiempo intermedio) .

