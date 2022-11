El rapero Eminem dedica un polémico verso a Donald Trump

Son diversos los artistas que se han manifestado públicamente contra la política de Donald Trump. Inmerso en las protestas ante el veto musulmán y tras definir a Madonna como una "asquerosa", el presidente ha recibido una polémica dedicatoria del rapero Eminem, que expresa su opinión sobre el mandatario a través de uno de sus versos.

El mensaje de Eminem está incluido en la canción "No Favours", incluida en el álbum "I Decided" de Big Sean estrenado el pasado viernes. El tema abarca temas como el racismo en Estados Unidos y la controvertida actuación policial ante los ciudadanos de raza negra.

"Soy anti, no hay gobierno que pueda manejar un comando / Tu hombre no lo quiere. Trump es una per**, haré que su marca desaparezca" son las palabras que el rapero de Detroit dedica al presidente.

Pero esta no es la primera vez que Eminem se enfrenta a Trump y sus seguidores. Ya lo hizo en octubre con el lanzamiento de la canción "Campaign Speech", a través de la cual el rapero expone su opinión sobre la campaña electoral llevada a cabo por el gobierno del actual magnate norteamericano.

La Casa Blanca ha decidido mantenerse al margen y evitar cualquier respuesta al verso del rapero.