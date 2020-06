Trump asegura que "no es necesario" que su muro cubra toda la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no es necesario que el muro que tiene previsto levantar en el linde con México cubra toda la frontera y ha recordado la posibilidad de instalar un "muro solar". En declaraciones a bordo del avión presidencial hacia París, realizadas el miércoles, Trump ha recordado que la frontera común ocupa más de 3.000 kilómetros (unas 2.000 millas) pero que no es necesario cubrirlas enteras porque hay "muchas barreras naturales".

"Tenemos montañas, algunos ríos que son verdaderamente salvajes. Hay algunas áreas que están tan lejos que realmente la gente no las cruza. Así que no, no se necesitan (2.000 millas de muro). Pero sí se necesitarán de 700 a 900 millas", ha explicado, en declaraciones incluidas en una nota difundida por la Casa Blanca.

Con respecto a la instalación de paneles solares en el muro, Trump ha asegurado que no es ningún tipo de broma. "Existe la posibilidad de que podamos hacer un muro solar. Tenemos importantes compañías que lo están estudiando", ha detallado.

Asimismo, ha subrayado la necesidad de que el muro sea "transparente". "Es necesario poder ver a través de él. (...) Puede ser un muro de acero con espacios abiertos (...) porque hay que ver lo que hay al otro lado", ha explicado.

"Os doy un ejemplo. Por horrible que suene, cuando alguien lanza grandes bolsas de droga por encima del muro si hay gente al otro lado del muro y no se les ve... ¿y si les dan en la cabeza con 30 kilos de peso?", ha detallado, indicando que la Casa Blanca ya cuenta con "increíbles diseños" del muro que cuentan con esta "transparencia".

Trump firmó, días después de llegar a la Casa Blanca, la orden ejecutiva que autoriza la construcción del prometido muro en la frontera con México, bajo la premisa de que "una nación sin fronteras no es una nación".

El mandatario se ha propuesto con esta orden ejecutiva "frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y repatriar a los extranjeros que estén ilegalmente en el país de forma rápida y humana".