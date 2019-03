Un diputado mexicano se sube al muro fronterizo entre Estados Unidos y México para demostrar su inutilidad

El diputado mexicano Braulio Guerra, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), subió a la valla que divide a México y Estados Unidos para evidenciar que es "absurdo" que el presidente Donald Trump pretenda prolongar el muro con el propósito de frenar la migración ilegal.

En 20 segundos uno puede estar arriba de ese muro, sin escalera, con las manos y los brazos

El diputado se subió al muro durante una visita al municipio norteño de Tijuana, donde se ubica un tramo de valla que ya existe. Este punto forma parte de la tercera parte de la línea divisoria y que el republicano pretende extender.



"Pusimos en evidencia que en 20 segundos uno puede estar arriba de ese muro, sin escalera, con las manos y los brazos", afirmó en una entrevista Guerra, quien recordó que "los que cruzan esa frontera atraviesan peligros y ponen sin duda su vida en riesgo".



Aseguró que en Tijuana el salto del muro es una "práctica común", y por eso decidió encaramarse a él, así como quedarse encima unos minutos, con el ánimo de probar que los millones de dólares que Estados Unidos destinará a su prolongación "serían infructuosos".



El muro, asevera, no frenará la migración: "Quién quiera cruzarlo, lo cruza (...) esto no le va a servir ni a EE.UU., ni a México, ni a ninguna parte del mundo", remarcó.



Lo que sí haría que la migración disminuyera sería "la cooperación internacional, como lo marcan los principios de la Organización de las Naciones Unidas", y la colaboración entre los países "para el crecimiento compartido en conjunto" y no de manera aislada.



Por eso, planteó la necesidad de que EE.UU. mire a Latinoamérica como un aliado en su crecimiento, en la creación de oportunidades y en el desarrollo económico equilibrado.



Guerra dijo que este también es un "llamado de atención" para que en México los parlamentarios sean más activos en la protección de los mexicanos que están en EE.UU. y que no solo estén "expectantes".



Pidió que el Congreso "actúe y proponga medidas a la forma en que se le esta dando el trato a los mexicanos en esta etapa de la Presidencia de Trump", que inició el 20 de enero pasado.



El diputado por el central estado de Querétaro se pronunció a favor de que se pongan en marcha "mecanismos de naturaleza fiscal, migratoria", y que además se destinen más recursos en la protección a los migrantes mexicanos en el exterior