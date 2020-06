Donald Trump anuncia que Estados Unidos abandona el Acuerdo de París contra el cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado su decisión de sacar a su país del Acuerdo climático de París, tal y como prometió en campaña electoral y rompiendo el compromiso firmado por su antecesor, Barack Obama, con casi 200 países.

Trump asegura que el Acuerdo de París es "un ejemplo de un trato que es desventajoso para Estados Unidos" y subraya que "cesará todas las implementaciones" de los compromisos climáticos alcanzados en París a finales de 2015. Además ha explicado que intentará negociar un acuerdo climático "mejor" que el de París.

El presidente norteamericano considera que el país "necesita todas las formas de energía disponible" o "estará en grave riesgo de caídas y apagones", una de las razones que ha dado para argumentar esta decisión.

Siguiendo con su política proteccionista, Trump asegura que "millones de dólares que deberían invertirse en nuestro país, se invertirían en países que se han llevado nuestras fábricas" y considera que "es hora de poner a ciudades como Yougnstown en Ohio o Pittsburgh por delante de París".

"El Acuerdo de París es un ejemplo de un trato que es desventajoso para Estados Unidos"

"El Acuerdo climático de París es simplemente el último ejemplo de que Washington ha llegado a un acuerdo que perjudica a EEUU en beneficio exclusivo de otros países, dejando a los trabajadores y contribuyentes estadounidenses a quienes amo absorbiendo el coste en cuanto a pérdida de empleos, salarios, fábricas cerradas y producción económica enormemente disminuida", afirmó el mandatario.

"El cumplimiento de los términos del Acuerdo de París y las onerosas restricciones energéticas que ha impuesto a Estados Unidos podrían costar hasta 2,7 millones de empleos perdidos para 2025", apuntó el magnate citando un estudio del centro National Economic Research Associates.

Destinado a sustituir en 2020 al Protocolo de Kioto, el Acuerdo tiene como objetivo "mantener la temperatura media mundial por debajo de dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales". No obstante, el texto recoge que los países se comprometen a llevar a cabo "todos los esfuerzos necesarios" para que no se rebasen los 1,5 grados y evitar así "los impactos más catastróficos del cambio climático". Se da la circunstancia de que por primer vez, el Acuerdo de París ha hecho coincidir a los países más contaminantes y a los más vulnerables.

"Millones de dólares que deberían invertirse en nuestro país, se invertirían en países que se han llevado nuestras fábricas"

El Acuerdo de París, en vigor desde el 4 de noviembre de 2016, es el primero global contra el cambio climático. Para su efectividad era necesario la ratificación del mismo por parte de al menos 55 países representantes del 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Esa meta se alcanzó el pasado 5 de octubre, cuando la Unión Europea (UE), que representa el 12% de las emisiones, hizo entrega de los documentos de ratificación del Acuerdo en la sede de la ONU. Hasta ese momento, los 61 países que ya lo habían ratificado sumaban el 47,7% de las emanaciones globales.

Firmado el pasado 22 de abril como primer paso hacia la ratificación, el Acuerdo de París fue adoptado el 12 de diciembre de 2015 en la capital francesa por los 195 países signatarios de la Convención Marco de la ONU sobre cambio climático y la Unión Europea, en el transcurso de la 21 Conferencia de las Partes (COP21). El Protocolo de Kioto de 1997 estableció objetivos de emisiones solo para países desarrollados, una de las razones por las que EEUU decidió no participar en ese pacto, que está en vigor desde 2005.

El Acuerdo de París es legalmente vinculante en su conjunto, no lo es sin embargo en buena parte de su desarrollo (las llamadas decisiones) y tampoco lo es en los objetivos nacionales de reducción de emisiones. Su fuerza reside en el mecanismo con el que periódicamente deben revisarse los compromisos de cada país y esto sí es jurídicamente vinculante.

Cada país está obligado a rendir cuentas de su cumplimiento, y a renovar sus contribuciones al alza cada cinco años. Los estados que quieran, pueden usar mecanismos de mercado (compraventa de emisiones) para cumplir los objetivos de emisión.

La primera revisión de las contribuciones tendrá lugar en 2018 y la primera actualización de las mismas en 2020. El Acuerdo no establece sanciones por incumplimiento, pero sí fija un comité que diseñe un mecanismo transparente para garantizar que se cumplen los compromisos adquiridos y advertir antes de expirar los plazos si puede o no cumplirse lo acordado. Además, con este acuerdo los países se comprometen a conseguir "un equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos" en la segunda mitad de siglo, es decir, que no se pueden producir más emisiones que las que el planeta pueda absorber, bien por mecanismos naturales o por técnicas de captura o almacenamiento geológico.

En cuanto a la financiación, el nuevo Acuerdo de París obliga a los países desarrollados a contribuir a financiar la mitigación y la adaptación en los Estados en vías de desarrollo, y anima a los estados que se encuentren en condiciones económicas de contribuir a que efectúen aportaciones voluntariamente.

La comunidad internacional, en contra de la decisión de Trump

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha lamentado la decisión de su sucesor en la Casa Blanca. "Creo que Estados Unidos debe estar a la vanguardia", ha señalado Obama en un comunicado, en el que decía estar seguro de que "nuestros estados, ciudades y empresas seguirán luchando para proteger nuestro planeta de cara a las generaciones futuras" pese a que "este Gobierno se une a un pequeño puñado de países que rechazan el futuro".

El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, confirmó su salida de los consejos de asesores del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, inmediatamente después de que éste anunciase la salida de EEUU del Acuerdo de París sobre cambio climático. "Dejo los consejos de asesores presidenciales. El cambio climático es real. Dejar París no es bueno ni para EEUU ni para el mundo", afirmó Musk en su cuenta de Twitter.

"El cambio climático es real. Dejar París no es bueno ni para EEUU ni para el mundo"

El empresario participaba en los consejos de Asesoría Económica y la Iniciativa por Empleos Manufactureros creados por Trump poco después de llegar a la Casa Blanca en enero pasado para analizar ideas a fin de revitalizar la economía estadounidense.

En los últimos meses, Musk había sido criticado por participar en tres reuniones de líderes empresariales con Trump en la residencia presidencial para comentar posibles planes de inversión en infraestructura y creación de empleo doméstico.

Musk, creador de los coches eléctricos Tesla y la compañía aeronáutica SpaceX, había insistido en sus encuentros con Trump en la necesidad de aplicar un impuesto a las emisiones de carbono para incentivar el consumo y la inversión de energías renovables.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.

— Elon Musk (@elonmusk) 1 de junio de 2017

"El mundo te está vigilando, señor presidente", son las palabras que el alcalde de Nueva York le ha dedicado a Donald Trump, tras anunciar que saca al país del Acuerdo de París contra el cambio climático. Bill de Blasio subrayaba que abandonar el acuerdo "será destructivo para la Tierra y horriblemente destructivo para la ciudad de Nueva York", que ya ha sufrido el "destructivo poder de la naturaleza en la era del cambio climático a consecuencia del Huracán Sandy".

Blasio señala además que el Acuerdo de París fue el mayor paso que se ha tomado para luchar contra el cambio climático y tacha la decisión de Trump de intolerable. Finaliza explicando que "en nombre de la ciudad de Nueva York, honraré los objetivos del Acuerdo con una orden ejecutiva en los próximos días"