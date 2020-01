Varios países africanos, Haití, El Salvador y la ONU condenan las presuntas palabras de Trump y le tachan de "racista"

La ONU acusa a Trump de "racista" y de incitar al odio por su comentario sobre "países de mierda"

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha tachado de "racista" y de incitar a la xenofobia al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus palabras en las que presuntamente dijo que los inmigrantes de África y Haití venían de "países de mierda".

Este jueves, Trump cuestionó por qué Estados Unidos tendría que querer aceptar a inmigrantes de Haití y países africanos, refiriéndose a algunos como "países de mierda", según dos fuentes conocedoras de los comentarios realizados en la Casa Blanca. "Se trata de comentarios sorprendentes y vergonzosos por parte del presidente de Estados Unidos. No hay otra palabra que se pueda usar sino 'racista'", ha sostenido el portavoz de la oficina de Derechos Humanos, Rupert Colville, en un encuentro con la prensa en Ginebra al ser preguntado al respecto. "No se puede rechazar a países enteros y continentes como 'lugares de mierda', cuyas poblaciones enteras, que no son blancas, por tanto no son bienvenidas", ha añadido.

La cuestión es más que "lenguaje vulgar", ha valorado Colville. "Se trata de abrir la puerta a la peor cara de la humanidad, de validar y alentar el racismo y la xenofobia que potencialmente perturbarán y destruirán las vidas de muchos", ha defendido el portavoz de la ONU.

Varios países africanos tachan de "racistas" los supuestos comentarios de Trump

La Unión Africana (UA) y varios Gobiernos de esta región tacharon de "racistas" los comentarios atribuidos a Trump. "Son francamente racistas", dijo a Ebba Kalondo, portavoz del presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, en conversación telefónica. "No solo son alarmantes para la Unión Africana por su naturaleza racista sino porque, si son ciertos, serían aún más sorprendentes dada la realidad histórica de cómo muchos africanos llegaron a los Estados Unidos como esclavos", añadió.

Kalondo aseguró que "los Estados Unidos han llegado a ser un ejemplo positivo global de cómo una nación puede construirse sobre la inmigración" y, por ello, lamentó que, incluso aunque estas declaraciones ya hayan sido negadas por el propio Trump, los comentarios no dejan de ser "preocupantes". "Hay un patrón de declaraciones y actos previos", recordó la portavoz del organismo que congrega a 55 Estados africanos. Para Kalondo, esta tendencia de la Administración Trump no solo contradice la tradición de los Estados Unidos respecto a la migración sino también los principios de la comunidad internacional. "Comparar ciertos inmigrantes de ciertos países, poniéndolos en apartados de 'deseables' contra 'indeseables', es extremadamente peligroso", subrayó.

Haití denuncia la "visión simplista y racista" de Trump, que niega haber usado términos "despectivos"

También el Gobierno haitiano ha expresado su malestar con las supuestas declaraciones del presidente estadounidense. "El Gobierno haitiano condena con la mayor firmeza estas declaraciones odiosas y miserables que, de ser ciertas, serían, sin género de dudas, inaceptables, ya que reflejarían una visión simplista y racista totalmente errónea", ha manifestado el Gobierno del país caribeño en un comunicado.

El embajador de Haití en Estados Unidos, Paul Altidor, ya había indicado a la cadena NBC que su delegación ha convocado a un responsable diplomático estadounidense para manifestarle su malestar por la declaración. "Los haitianos han luchado junto con los soldados estadounidenses en la guerra revolucionaria y continuamos siendo unos grandes colaboradores de la sociedad americana", explicó. Altidor condenó las declaraciones de Trump y aseguró que están "basadas en estereotipos". "O el presidente está mal informado o es un maleducado", defendió.

El Salvador envía una nota de protesta a EEUU

El Gobierno de El Salvador anunció que ha enviado una "nota de protesta" a Estados Unidos por las declaraciones de Trump, en "menoscabo de la dignidad de El Salvador y de otros países". "Expreso formalmente una protesta y rechazo enérgicamente ese tipo de expresiones", afirmó el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, en un comunicado oficial.

Martínez reclamó "enérgicamente" al Ejecutivo de EEUU por el insulto que Trump profirió contra el país y que el mandatario admitió "implícitamente" en sus redes sociales. "En el marco de los principios que rigen las relaciones entre los Estados, El Salvador demanda respeto a la dignidad de su noble y valiente pueblo", indicó el canciller. Explicó que en la "nota de protesta" enviada este viernes se destaca "el alto valor de los salvadoreños" y le recuerda a EEUU que "fueron compatriotas salvadoreños los que trabajaron en la reconstrucción del Pentágono, después de los lamentables atentados terroristas del 2001".

Sostuvo que también hace mención a la contribución de los salvadoreños en la reconstrucción de Nueva Orleans después del huracán Katrina y la colaboración del país centroamericano "en varias misiones de paz" junto a EEUU y otros países.